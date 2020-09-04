Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко в свое время мог оказаться в Ла Лиге.

Вокруг Виталия Миколенко в последнее время фигурирует немало трансферных слухов. Среди клубов, которые проявляли предметный интерес к 21-летнему украинцу, называли топ-клубы Италии – "Ювентус", "Интер" и "Наполи", пишет "Футбол 24".

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В июне Миколенко мог стать игроком мадридского "Атлетико". Симеоне не совсем доволен Лоди, поэтому искал усиление на эту позицию. Миколенко рассматривали аналитики клуба.

Но из-за травм, рисков неудачной адаптации, большой суммы отступных клуб решил отказаться от потенциального трансфера украинца.

Карьера Миколенко: главное