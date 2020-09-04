"Атлетико" отказался от трансфера Миколенко: известна причина
Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко в свое время мог оказаться в Ла Лиге.
Вокруг Виталия Миколенко в последнее время фигурирует немало трансферных слухов. Среди клубов, которые проявляли предметный интерес к 21-летнему украинцу, называли топ-клубы Италии – "Ювентус", "Интер" и "Наполи", пишет "Футбол 24".
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В июне Миколенко мог стать игроком мадридского "Атлетико". Симеоне не совсем доволен Лоди, поэтому искал усиление на эту позицию. Миколенко рассматривали аналитики клуба.
Но из-за травм, рисков неудачной адаптации, большой суммы отступных клуб решил отказаться от потенциального трансфера украинца.
Карьера Миколенко: главное
- 21-летний Миколенко – воспитанник "Динамо". Дебютировал за главную команду в августе 2017 года в матче УПЛ против каменской "Стали".
- Первый гол за клуб забил в матче Лиги Европы против французского "Ренна". Дебютировал за национальную сборную Украины в ноябре 2018 года в матче против Турции.
- В прошлом сезоне Виталий отыграл за "Динамо" 36 матчей. В его активе 4 гола и 7 ассистов.
- Специализированный портал Transfermartk оценивает украинца в 9 миллионов евро.