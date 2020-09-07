Футболист "Динамо" Виталий Миколенко привлек к себе внимание очередного европейского гранда. В услугах игрока сборной Украины заинтересован английский "Манчестер Юнайтед".

По информации Manchester Evening News, "красные дьяволы" ищут усиление на позицию левого защитника. На этой позиции у МЮ только два футболиста – Люк Шоу и Брэндон Уильямс.

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Причем следует отметить, что Люк Шоу довольно травматичный игрок. В минувшем сезоне АПЛ он отыграл 24 матча из 38 туров.

Сообщается, что английский клуб поражен игроком "Динамо" Виталием Миколенко.

В минувшем сезоне Миколенко сыграл в 23 матчах "Динамо" в УПЛ, где забил 3 гола и отдал 5 ассистов. По данным Transfermarkt, Виталий стоит 13 миллионов евро.

Также сообщается, что "Манчестер Юнайтед" следит за игроком "Реала" и сборной Испании Серхио Регилоном.

Впрочем, Manchester Evening News пишет, что позиция левого защитника не приоритетна для усиления у "Манчестер Юнайтед".

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Кто еще претендует на Миколенко

Среди клубов, которые проявляли предметный интерес к 21-летнему украинцу, называли итальянские команды.

В частности, сообщалось об интересе "Ювентуса", "Интера" и "Наполи"

Также интерес к Виталию приписывали испанскому "Атлетико". Вроде бы в июне Миколенко мог стать игроком мадридского клуба.

Однако "Атлетико" отказался от украинца из-за травм, рисков неудачной адаптации и большой суммы отступных.