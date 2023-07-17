Безумные деньги: промоутер Фьюри озвучил цифры, которые пообещали саудовские шейхи Усику

Команда "Цыганского короля" продолжает настаивать, что переговоры о бое за абсолют сорвал Александр Усик. Все из-за космического контракта, который пообещали ему саудиты.

Саудовские шейхи не жалеют денег на всевозможные турниры. Очередной масштабный проект планируется с участием четырех топ-звезд хевивейта: Тайсона Фьюри, Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

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Самый большой гонорар Усика

По мнению сопромоутера "Цыганского короля" Фрэнка Уоррена, именно из-за невероятного предложения саудитов Александр Усик отказался от поединка с Фьюри, который должен был состояться в конце апреля.

В их головах засело, что им заплатят 70 миллионов. И в этом причина того, что бой Усика с Фьюри не состоялся. Так что дело было не в Тайсоне, а у них. Все из-за ожиданий того, что они желают получить в Саудовской Аравии в декабре. Что, как мы сейчас знаем, не произойдет,

– рассказал Уоррен.

Следует заметить, что первая информация о турнир четырех суперзвезд бокса появилась через три недели после срыва боя за абсолют. Поэтому Уоррен несколько лукавит, чтобы выгородить свою команду из-за неудачных переговоров.

По словам Александра Усика, "Цыганский король" потребовал за бой на "Уэмбли" 100 миллионов долларов. Так что украинскому боксеру пришлось бы доложить свои деньги ради поединка против "Жадного пуза".