Саудовские шейхи не жалеют денег на всевозможные турниры. Очередной масштабный проект планируется с участием четырех топ-звезд хевивейта: Тайсона Фьюри, Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

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Самый большой гонорар Усика

По мнению сопромоутера "Цыганского короля" Фрэнка Уоррена, именно из-за невероятного предложения саудитов Александр Усик отказался от поединка с Фьюри, который должен был состояться в конце апреля.

В их головах засело, что им заплатят 70 миллионов. И в этом причина того, что бой Усика с Фьюри не состоялся. Так что дело было не в Тайсоне, а у них. Все из-за ожиданий того, что они желают получить в Саудовской Аравии в декабре. Что, как мы сейчас знаем, не произойдет,

– рассказал Уоррен.

Следует заметить, что первая информация о турнир четырех суперзвезд бокса появилась через три недели после срыва боя за абсолют. Поэтому Уоррен несколько лукавит, чтобы выгородить свою команду из-за неудачных переговоров.

По словам Александра Усика, "Цыганский король" потребовал за бой на "Уэмбли" 100 миллионов долларов. Так что украинскому боксеру пришлось бы доложить свои деньги ради поединка против "Жадного пуза".

Напомним, что свой следующий бой Александр Усик проведет 26 августа в польском Вроцлаве против британца Даниэля Дюбуа. А вот Тайсон Фьюри решил изрядно заработать на шоу-поединка против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Этот бой состоится 28 октября в Саудовской Аравии. За участие в мегафайте боец ММА получит 30 миллионов долларов. Сколько заработает "Цыганский король", остается догадываться. Так, кто хитрит, господин Уоррен?