Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри неожиданно согласился на бой против звезды ММА Фрэнсиса Нганну. Британец уже получил значительную долю критики от коллег по боксерскому цеху. Однако этот шаг был оправдан с финансовой точки зрения.

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Все дело в деньгах

Участники мегафайта получат фантастические гонорары от саудитов. Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился инсайдом по поводу контракта Фрэнсиса Нганну. Сколько получит "Жадное пузо" остается только догадываться.

"Бой с Тайсоном Фьюри официально объявлен. 12 раундов, профессиональные правила, нокауты разрешены.

Я слышал, что за поединок Фрэнсис получит около 30 миллионов долларов", – рассказал Биспинг.

Напомним, что бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. "Цыганский король", на всякий случай, не будет выставлять свой чемпионский пояс WBC. Однако поединок войдет в официальную статистику обоих бойцов. Встреча двух самых опасных нокаутеров бокса и ММА подарит болельщикам невероятное зрелище.

К слову. Свой самый большой гонорар Тайсон Фьюри получил за бой против Дилиана Вайта – 33,6 миллиона долларов. Фрэнсис Нганну за свой последний поединок в UFC против Сирила Гана получил 600 тысяч долларов.