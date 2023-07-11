Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну станет следующим соперником Тайсона Фьюри. Это будет первый бой "Цыганского короля" в 2023 году.

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Неожиданный выбор Фьюри

Встреча двух самых опасных нокаутеров мира по боксу и ММА состоится 28 октября. Место проведения мегафайта – столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Поединок пройдет по правилам профессионального бокса с тремя судьями. Бой продлится 10 раундов.

Тайсон Фьюри vs Фрэнсис Нганну / twitter.com/Tyson_Fury

Напомним, что свой последний бой Тайсон Фьюри провел в декабре 2022 года. Тогда "Цыганский король" техническим нокаутом в 10-м раунде победил Дерека Чисору. Ожидалось, что Фьюри проведет бой за абсолют с Александром Усиком. Однако продолжительные переговоры завершились ничем.

Британец долгое время не мог определиться с соперником и в конце концов избрал своим оппонентом звезду ММА Фрэнсиса Нганну.

Отметим, что уроженец Камеруна в последний раз проводил бой в январе 2022 года. Тогда Нганну победил Сирила Гана. В январе 2023 года Фрэнсис решил покинуть UFC.

К слову. "Цыганского короля" и "Хищника" считают самыми опасными нокаутерами бокса и ММА. Фрэнсис Нганну одержал 17 побед в 20 поединках, 12 из которых окончились нокаутом.

У Тайсона Фьюри 24 победы нокаутом в 34 боях.