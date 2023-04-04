"Жадное Пузо", как метко назвал Усик Фьюри, требовал распределения гонорара 70 на 30 процентов в свою пользу. Даже если бы обладатель трех основных чемпионских поясов хэвивейта вообще отказался от гонорара, то все равно "Цыганскому королю" этого было мало.

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Требовал более 100 миллионов

По словам Александра Усика, Тайсон Фьюри хотел получить сумму с восемью нулями. То есть украинец должен был доплатить еще из собственного кармана, чтобы бой за абсолют состоялся. Насколько бессмысленны были прихоти "Цыганского короля" Усик рассказал во время интервью.

"Да, он говорил за какие-то огромные миллионы, что я король, я стою дорого и все такое, я не уверен, что могу сказать те суммы, которые он говорил, но, мне кажется, это более 100 миллионов.

Он говорил, что я Тайсон Фьюри, я король, я должен получить много", – сказал Усик.

Хотел боксировать с Усиком, но без Усика

Впрочем, чемпион WBC решил променять спортивную славу на деньги, и в итоге остался ни с чем.

"Я же ему написал, что величие бойца не измеряется деньгами, миллионами или десятками миллионов, величие бойца – это его поединки, это путь.

А то, что ты заработал 100 миллионов, а через год кто-то заработает 200 миллионов – о твоих миллионах все забудут и все. А вот когда ты победишь всех и у тебя абсолют, 4 пояса, то об этом будут помнить абсолютно все.

Когда ты будешь забивать абсолютный чемпион мира, то сразу будет выбивать во главу угла хевивейт, а не сколько в этом поединке было заработано денег.

Он может позвонить и сказать какие-то вещи, которые просто невозможно выполнить, или ну "давайте боксировать с Усиком, но без Усика", например такое", – рассказал Усик.