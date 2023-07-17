Саудівські шейхи не жаліють грошей на різноманітні турніри. Черговий масштабний проєкт планується за участю чотирьох топ-зірок хевівейту: Тайсона Ф'юрі, Олександра Усика, Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера.

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Найбільший гонорар Усика

На думку співпромоутера "Циганського короля" Френка Воррена, саме через неймовірну пропозицію саудитів Олександр Усик відмовився від поєдинку з Ф'юрі, який мав відбутися наприкінці квітня.

У їх головах засіло, що їм заплатять 70 мільйонів. І у цьому причина того, що бій Усика з Ф’юрі не відбувся. Так що справа була не у Тайсоні, а у них. Все через очікування того, що вони бажають отримати у Саудівській Аравії у грудні. Що, як ми зараз знаємо, не відбудеться,

– розповів Воррен.

Варто зауважити, що перша інформація про турнір чотирьох суперзірок боксу з'явилася через три тижні після зриву бою за абсолют. Тож Воррен дещо хитрує, щоб вигородити свою команду через невдалі перемовини.

За словами Олександра Усика, "Циганський король" вимагав за бій на "Вемблі" 100 мільйонів доларів. Тож українському боксеру довелося б докласти свої гроші заради поєдинку проти "Жадібного пуза".

Нагадаємо, що свій наступний бій Олександр Усик проведе 26 серпня в польському Вроцлаві проти британця Даніеля Дюбуа. А от Тайсон Ф'юрі вирішив добряче заробити на шоу-поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Цей бій відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. За участь у мегафайті боєць ММА отримає 30 мільйонів доларів. Скільки заробить "Циганський король" залишається здогадуватись. То, хто хитрує, пане Воррен?