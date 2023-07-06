Следующий поединок Александра Усика, как и анонсировалось ранее, состоится в соседней Польше, где у нашего боксера будет безумная поддержка, как поляков, так и нашей диаспоры.

Вот так Усик подрался с двумя боксерами: у "Цыганского короля" снова подгорело

Долгожданный поединок

Поединок против Дэниела Дюбуа состоится 26 августа на арене Tarczyński Arena в польском городе Вроцлав. Уже вышел официальный постер поединка за участие украинца.

Главным транслятором встречи будет TNT Sports.



Постер боя Усик – Дюбуа / Фото из инстаграмма Александра Красюка

Напомним, что после двух побед над Энтони Джошуа, Усик хотел провести бой за абсолют против Тайсона Фьюри. Но "Цыганский король" проводил себя в своем традиционном стиле, устраивая словесные перепалки с украинцем. На этом все и кончилось.

Болтливому Фьюри удалось избежать боя против Усика.

Ранее сообщалось, что Дюбуа восстанавливается от травмы, полученной еще в прошлом году зимой. Дэниел повредил связки колена. Поэтому их поединок состоится в конце лета, чтобы дать британцу как можно больше времени на полноценную подготовку.