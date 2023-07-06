Следующий поединок Александра Усика, как и анонсировалось ранее, состоится в соседней Польше, где у нашего боксера будет безумная поддержка, как поляков, так и нашей диаспоры.
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Долгожданный поединок
Поединок против Дэниела Дюбуа состоится 26 августа на арене Tarczyński Arena в польском городе Вроцлав. Уже вышел официальный постер поединка за участие украинца.
Главным транслятором встречи будет TNT Sports.
Постер боя Усик – Дюбуа / Фото из инстаграмма Александра Красюка
Болтливому Фьюри удалось избежать боя против Усика.
Ранее сообщалось, что Дюбуа восстанавливается от травмы, полученной еще в прошлом году зимой. Дэниел повредил связки колена. Поэтому их поединок состоится в конце лета, чтобы дать британцу как можно больше времени на полноценную подготовку.