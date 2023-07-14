Без одного пояса абсолютный чемпион мира сойдется на ринге против Дэниела Дюбуа. Их поединок состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
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Амбициозные планы Усика в политике
Однако в мыслях Александра Усика до сих пор есть место Тайсону Фьюри, владеющему поясом WBC, которого так не хватает украинцу, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.
Также украинский боксер рассказал о планах вне ринга, связанных с политикой. У Владимира Зеленского появится солидный конкурент.
Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты. Следует ли Зеленскому волноваться? Зеленский спокоен, потому что у него есть сила,
– сказал Усик.
Напомним, что Усик является послом платформы UNITED24, инициатором которой стал сам Зеленский.
- В ближайшем будущем Усик проведет бой против Дюбуа, организуемого компанией K2 Promotions, на стадионе "Tarczyński Arena". На коне будут стоять все добытые пояса Александра.
- Боксеры уже провели две дуэли взглядов. После первой из них британец заявил, что увидел в глазах украинца страх. Но это он увидел только один. Усик заявил, что не напуган поединком против Дэниеля.
- А вот уже на второй дуэли взглядов британец не выдержал. Дюбуа первым отвел взгляд.