Фьюри сбросил Усика с вершины рейтинга BoxRec

12 октября 2021 , 13:29
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Источник:

BoxRec

Александр Усик больше не возглавляет авторитетный рейтинг BoxRec в тяжелом весе. Украинца с олимпа сбросил британский боксер Тайсон Фьюри.

Пока за спиной у Фьюри

Авторитетный портал BoxRec опубликовал обновленный рейтинг боксеров тяжелого дивизиона. После успешной защиты титула WBC Тайсон Фьюри возглавил этот рейтинг.

Вот так Фьюри чуть не сломал ногу в победном бою с Уайлдером

Британец подвинул Александра Усика с первого места. Украинец, который победил Джошуа и отобрал чемпионские пояса у соперника, расположился на второй позиции. Тройку лидеров в этом списке замыкает Энтони.

Ближе всего к топ-3 размещается американец Деонтей Уайлдер, который идет четвертым.

Топ-10 боксеров по версии BoxRec

  1. Тайсон Фьюри
  2. Александр Усик
  3. Энтони Джошуа
  4. Деонтей Уайлдер
  5. Диллиан Уайт
  6. Джозеф Паркер
  7. Майкл Хантер
  8. Энди Руис
  9. Дерек Чисора
  10. Кубрат Пулев

Интересно, что у фанатов есть прекрасный шанс увидеть бой Фьюри – Усик. Тайсон после победы над Уайлдером заявил, что ждет реванша Усик – Джошуа. Победитель этого поединка сможет побоксировать против британца. Как отметил промоутер Эдди Хирн, все увидят бой Усик – Фьюри только в том случае, если Тайсон в следующей встрече победит Диллиана Уайта, а Усик второй раз подряд перебоксирует в реванше Энтони.

Реванш Усик – Джошуа может состояться в феврале – марте 2022 года.

Последние поединки Фьюри и Усика

Александр Усик провел бой против Джошуа. Украинец выглядел лучше на фоне медленного британца. Боксеры провели 12-раундовый бой, который завершился победой бойца из Украины единогласным решением судейских записок. Правда бой мог завершиться и нокаутом от украинца. Еще бы несколько дополнительных секунд и Усик смог бы положить на канвас Энтони. Джошуа очень тяжело боксировал, особенно в последних чемпионских раундах.

Фьюри же в одиннадцатом раунде нокаутировал Деонтея Уайлдера. Тайсон дважды продлевал бой после нокдаунов в третьем раунде. Такой неприятный опыт был впервые в карьере британца. Британский боксер провел успешную защиту титула WBC.

Автор: Софія Кулай