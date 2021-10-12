Фьюри сбросил Усика с вершины рейтинга BoxRec

Александр Усик больше не возглавляет авторитетный рейтинг BoxRec в тяжелом весе. Украинца с олимпа сбросил британский боксер Тайсон Фьюри.

Пока за спиной у Фьюри

Авторитетный портал BoxRec опубликовал обновленный рейтинг боксеров тяжелого дивизиона. После успешной защиты титула WBC Тайсон Фьюри возглавил этот рейтинг.

Вот так Фьюри чуть не сломал ногу в победном бою с Уайлдером

Британец подвинул Александра Усика с первого места. Украинец, который победил Джошуа и отобрал чемпионские пояса у соперника, расположился на второй позиции. Тройку лидеров в этом списке замыкает Энтони.

Ближе всего к топ-3 размещается американец Деонтей Уайлдер, который идет четвертым.

Топ-10 боксеров по версии BoxRec

Тайсон Фьюри Александр Усик Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Диллиан Уайт Джозеф Паркер Майкл Хантер Энди Руис Дерек Чисора Кубрат Пулев

Интересно, что у фанатов есть прекрасный шанс увидеть бой Фьюри – Усик. Тайсон после победы над Уайлдером заявил, что ждет реванша Усик – Джошуа. Победитель этого поединка сможет побоксировать против британца. Как отметил промоутер Эдди Хирн, все увидят бой Усик – Фьюри только в том случае, если Тайсон в следующей встрече победит Диллиана Уайта, а Усик второй раз подряд перебоксирует в реванше Энтони.

Последние поединки Фьюри и Усика

Реванш Усик – Джошуа может состояться в феврале – марте 2022 года.

Александр Усик провел бой против Джошуа. Украинец выглядел лучше на фоне медленного британца. Боксеры провели 12-раундовый бой, который завершился победой бойца из Украины единогласным решением судейских записок. Правда бой мог завершиться и нокаутом от украинца. Еще бы несколько дополнительных секунд и Усик смог бы положить на канвас Энтони. Джошуа очень тяжело боксировал, особенно в последних чемпионских раундах.

Фьюри же в одиннадцатом раунде нокаутировал Деонтея Уайлдера. Тайсон дважды продлевал бой после нокдаунов в третьем раунде. Такой неприятный опыт был впервые в карьере британца. Британский боксер провел успешную защиту титула WBC.