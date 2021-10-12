Поки що за спиною у Ф'юрі
Авторитетний портал BoxRec опублікував оновлений рейтинг боксерів важкого дивізіону. Після успішного захисту титулу WBC Тайсон Ф'юрі очолив цей рейтинг.
Оце так Ф'юрі ледь не зламав ногу у переможному бою з Уайлдером
Британець посунув Олександра Усика з першого місця. Українець, який переміг Джошуа та відібрав чемпіонські пояси у суперника, розташувався на другій позиції. Трійку лідерів цього списку замикає якраз Ентоні.
Найближче до топ-3 розміщується американець Деонтей Уайлдер, який йде четвертим.
Топ-10 боксерів за версією BoxRec
- Тайсон Ф'юрі
- Олександр Усик
- Ентоні Джошуа
- Деонтей Уайлдер
- Ділліан Уайт
- Джозеф Паркер
- Майкл Хантер
- Енді Руїс
- Дерек Чісора
- Кубрат Пулєв
Цікаво, що фанати мають чудовий шанс побачити бій Ф'юрі – Усик. Тайсон після перемоги над Уайлдером заявив, що чекає реваншу Усик – Джошуа. Переможець цього поєдинку зможе побоксувати проти британця. Як зазначив промоутер Едді Хірн, усі побачать бій Усик – Ф'юрі лише у тому випадку, якщо Тайсон у наступній зустрічі переможе Ділліана Уайта, а Усик вдруге поспіль перебоксує у реванші Ентоні.
Останні поєдинки Ф'юрі та Усика
Олександр Усик провів бій проти Ентоні Джошуа. Українець мав кращий вигляд на фоні повільного британця. Боксери провели 12-раундовий бій, який завершився перемогою бійця з України за одноголосним рішенням суддівських записок. Щоправда, міг бій завершитись і нокаутом від українця. Ще б декілька додаткових секунд й Усик зміг би покласти на канвас Ентоні. Джошуа дуже важко боксував, а особливо в останніх чемпіонських раундах.
Ф'юрі ж в одинадцятому раунді нокаутував Деонтея Уайлдера. Тайсон двічі продовжував бій після нокдаунів у третьому раунді. Такий неприємний досвід був першим у кар'єрі британця. Британський боксер провів успішний захист титулу WBC.