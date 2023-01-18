Я иду за тобой, кролик, - Фьюри пригрозил надрать задницу Усику, назвав его бомжем
Источник:твиттер Тайсона Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри продолжают подогревать интерес к своему общему поединку. Однако официальной информации о бое еще нет.
Пока промоутеры называют новые даты боя за абсолют, Александр Усик и Тайсон Фьюри меряются одиозными заявлениями. Украинец назвал "Цыганского короля" толстым, за что нарвался в ответ от британца.
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Фьюри: Просто грустный бомж
Фьюри обратился в традиционном для себя стиле. Он еще раз обозвал Усика бомжем и сделал угрозу в сторону украинца. "Цыганский король" уже не впервые заявляет, что наденет задницу Александру. Но такие заявления британца могут вызвать на лице украинского боксера улыбку.
Ты вызвал на бой цыганского короля? Я следую за тобой, кролик. Ты меня услышал? И я тебе надеру задницу, ведь ты всего лишь маленький средневес. Просто грустный бомж,
– сказал Тайсон.
Напомним, что Усик и Фьюри уже имели импровизированную дуэль взглядов после финала трилогии Тайсона против Дерека Чисоры. "Цыганский король" в вызвал украинца на ринг. Тот без колебаний поднялся к канатам и с иронической усмешкой слушал одиозные заявления британца.
Этот поединок закончился победой Фьюри над Чисорой, который так и не смог взять реванш
Менеджер украинского боксера Эгис Климас заявил, что бой Усик – Фьюри может состояться в период между февралем и мартом Промоутер британца тоже намекает на первый день весны.Важно! 17 января в свой 36-й день рождения Александр Усик начал сбор на восстановление многоэтажки в Ирпене, разрушенной россиянами во время полномасштабного вторжения в Украину. Боксер из собственного кармана вытащил 8 миллионов из 12, как нужно собрать.