Я иду за тобой, кролик, - Фьюри пригрозил надрать задницу Усику, назвав его бомжем

Александр Усик и Тайсон Фьюри продолжают подогревать интерес к своему общему поединку. Однако официальной информации о бое еще нет.

Пока промоутеры называют новые даты боя за абсолют, Александр Усик и Тайсон Фьюри меряются одиозными заявлениями. Украинец назвал "Цыганского короля" толстым, за что нарвался в ответ от британца.

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Фьюри: Просто грустный бомж

Фьюри обратился в традиционном для себя стиле. Он еще раз обозвал Усика бомжем и сделал угрозу в сторону украинца. "Цыганский король" уже не впервые заявляет, что наденет задницу Александру. Но такие заявления британца могут вызвать на лице украинского боксера улыбку.

Ты вызвал на бой цыганского короля? Я следую за тобой, кролик. Ты меня услышал? И я тебе надеру задницу, ведь ты всего лишь маленький средневес. Просто грустный бомж,

– сказал Тайсон.

Напомним, что Усик и Фьюри уже имели импровизированную дуэль взглядов после финала трилогии Тайсона против Дерека Чисоры. "Цыганский король" в вызвал украинца на ринг. Тот без колебаний поднялся к канатам и с иронической усмешкой слушал одиозные заявления британца.

Этот поединок закончился победой Фьюри над Чисорой, который так и не смог взять реванш

Менеджер украинского боксера Эгис Климас заявил, что бой Усик – Фьюри может состояться в период между февралем и мартом Промоутер британца тоже намекает на первый день весны.