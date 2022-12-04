Тайсон Фьюри третий раз встретился с Дереком Чисорой на одном ринге. В 2011 и 2014 годах победу праздновал "Цыганский король". Любопытству этому поединку добавил факт приезда на бой в Лондон Александра Усика, пишет 24 канал.

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Не бокс, а театральное представление

Уже с первых секунд Чисора бросился на Фьюри. Тайсон ответил комбинацией ударов, попавших по Дереку. Очень сложно было Чисори, который выглядел очень медленным в своих действиях.

Все могло закончиться еще в первом раунде после удара в висок Чисоры.

Фьюри начал новый раунд двойным аперкотом. Дерек оказался в углу под канатами и даже не защищался от ударов Тайсона. Судья разрешил продолжить бой.

Похоже, что Чисора вышел на ринг против Фьюри только ради денег. Дерек вообще ничего не продемонстрировал на ринге за три раунда.

В конце третьего раунда Чисора и Фьюри оказались на настиле ринга.

Избиение Чисоры

Бой полностью был под контролем "Цыганского короля", который просто играл с соперником. Чисора абсолютного никакой вышел на ринг.

Чисора постоянно оказывался у канатов, а Фьюри бился как на тренировке.

Чисора пропускал целую гору ударов, но в его углу продолжали звучать слова: "Отличная защита". Похоже, команда Дерека параллельно смотрела другой поединок.

Судья остановил безжалостное избиение в 10-м раунде. Трибуны встретили такое решение свистом.

Фьюри защитил звание чемпиона мира по версии WBC. Впереди разве что сражение против Усика.