В августе Александр Усик защитил свои пояса в бое-реванше против Энтони Джошуа. Украинец во второй раз преодолел AJ и остался чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Теперь же Александр готов сразиться за звание абсолютного чемпиона мира. Соперником должен стать Тайсон Фьюри, которому принадлежит пояс WBC. "Цыганский король" уже неоднократно провоцировал Усика своими эпатажными интервью. На этот раз он в очередной раз уколол украинца.

Я приложу все усилия, чтобы провести бой за абсолютное чемпионство. Когда я доберусь до Усика, он будет раздавлен. Это сражение, которого он хочет, как он говорит. И я хочу, чтобы мы поставили все на карту, и мы увидим, кто победит. Не думаю, что он достаточно велик и силен, чтобы выдерживать удары. Он от природы более легкий человек. Когда мы оба были моложе, он был в среднем весе, а я был в тяжелом дивизионе и весил 110 килограммов. Это вызов, но он будет убегать, как маленькая сучка, всю ночь. А я буду охотиться за ним и когда он попадет мне в руки, он будет раздавлен,

– заявил Тайсон.

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Также Фьюри прокомментировал возможное место сражения с Александром. Он хотел бы провести поединок в Лондоне, но, скорее всего, встреча пройдет на Ближнем Востоке.

В идеале я бился бы с Усиком на "Уэмбли". Это огромное сражение здесь, но мои промоутеры Фрэнк Уоррен и Боб Арум заинтересованы Ближним Востоком. Поэтому мы ждем предложения. Если поступит, то поступит, а если нет, то нет. У нас есть возможность за короткое время сделать это. Есть миллион санкционирующих организаций, поэтому Усика заставят сразиться с его претендентами. Если наше сражение не будет организовано раньше, то не будет организовано вообще,

– сообщил Фьюри.

К слову, после победы над Чисорой Фьюри вызвал Усика на ринг. Тайсон высказал несколько неприятных слов по адресу украинца, после чего призвал его принять бой.

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