13 января Александр Усик выложил очередное видео, в котором обратился к Тайсону Фьюри. Украинец продолжает призывать "Цыганского короля" выйти в ринг и подраться за абсолют.

К теме "Где ты, Пузо": Усик в плавках потролил толстяка Фьюри - фото

На своей странице в твиттере украинский боксер спросил Фьюри: "Белли, где ты?" Отметив в сообщении странице Тайсона.

Видеообращение Усика к Фьюри

Напомним, что Усик дважды победил Энтони Джошуа и в 2023 году хочет сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Только пояса WBC не хватает украинцу для этого звания. Александр приезжал на бой Фьюри против Дерека Чисоры. Тот финал трилогии окончился легкой победой Тайсона.

Украинец сидел в первых рядах и пристально наблюдал за поединком, больше напоминавшим театральное представление, чем боксерский поединок.

После объявления результатов Фьюри призвал Усика на ринг. Тот без колебаний поднялся к канатам. Александр с иронической ухмылкой выслушал одиозные заявления британца.

Оба боксера не перестают обращаться друг к другу. Но заявления "Цыганского короля" имеет оскорбительный подтекст, все в традиционном стиле Тайсона.

Любопытно! Менеджер украинского боксера Эгис Климас заявил, что бой Усик-Фьюри может состояться в период с 18 февраля по 4 марта 2023 года. Промоутер британца тоже намекает на март.