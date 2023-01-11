Чемпион мира WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик начал подготовку к мегафайту с Тайсоном Фьюри. Украинский боксер сейчас находится в прекрасной физической форме.
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Усик тролит Фьюри
Так что Александр не обошел возможность потролить своего будущего соперника. Усик сделал фото в плавках у бассейна и обратился к "Цыганскому королю".
Средневес здесь! Где ты, Пузо?,
– подписал фото Усик, тэгнув Фьюри.
Усик уже готов к бою с Фьюри / twitter.com/usykaa
Пока что эпатажный британец не отреагировал на сообщения украинского чемпиона. Возможно он не может оторваться от своих любимых бургеров?
Отметим, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира должен пройти в марте. Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, что команда Усика получила на согласование контракт на поединок