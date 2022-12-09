Менеджер украинского боксера Эгис Климас рассказал детали предстоящего поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. По его словам, переговоры между командами велись еще до финала трилогии "Цыганского короля" с Дереком Чисорой.
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Климас: Все почти готово к организации боя
Напомним, что украинец посетил бой в Лондоне, где в андеркарде боя Фьюри – Чисора свой поединок провел другой украинский боксер Денис Беринчик, победивший француза Ивана Менди.
Климас рассказал, когда реально провести поединок за абсолют.
Все почти готово к организации боя Александра Усика против Тайсона Фьюри за все пояса супертяжелого веса. Мы вели переговоры еще за несколько недель до поединка Фьюри против Чисоры. Даты боя – с 18 февраля по 4 марта,
– заявил Климас.
- Напомним, что Фьюри не оставил шансов Чисори и победил Дерека после остановки судьей поединка в 10-м раунде. Чисора так и не смог взять реванш у британского боксера.
- После поединка во время выступления Тайсон призвал Усика на ринг. Александр без колебаний вышел к канатам и с иронической улыбкой слушал одиозную речь "Цыганского короля".
- Команда Усика выпустила промо поединка против Фьюри, а вот Тайсон назвал украинец старым боксером. Украинец же о словах соперника о средневесе ответил: "Главное – мотор, а не рама".
Интересно, что Усик еще после победы в реванше над Энтони Джошуа бросал вызов Тайсону. Но тот захотел провести поединок за абсолют в декабре 2022-го, к чему не был готов украинец, только проведший свой поединок. Александр же уверял, что вернется на ринг, но только в 2023 году.
Поэтому Фьюри тогда нашел нового соперника, которым стал Чисора.