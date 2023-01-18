Поки промоутери називають нові дати бою за абсолют, Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі міряються одіозними заявами. Українець назвав "Циганського короля" товстим, за що нарвався на відповідь від британця.

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Ф'юрі: Просто сумний бомж

Ф'юрі звернувся у традиційному для себе стилі. Він вкотре обізвав Усика бомжем та зробив погрожу у бік українця. "Циганський король" вже не вперше заявляє, що надере дупу Олександру. Але такі заяви британця лише можуть викликати на обличчі українського боксера посмішку.

Ти викликав на бій Циганського короля? Я йду за тобою, кролику. Ти мене почув? І я тобі надеру дупу, адже ти всього лише маленький середньоваговик. Просто сумний бомж,

– сказав Тайсон.

Нагадаємо, що Усик та Ф'юрі вже мали імпровізовану дуель поглядів після фіналу трилогії Тайсона проти Дерека Чісори. "Циганський король" викликав українця на ринг. Той без вагань підійнявся до канатів та з іронічною посмішкою слухав одіозні заяви британця.

Той поєдинок закінчився перемогою Ф'юрі над Чісорою, який так і не зміг взяти реванш.

Менеджер українського боксера Егіс Клімас заявив, що бій Усик – Ф'юрі може відбутися в період між лютим та березнем. Промоутер британця теж натякає на перший день весни.