Боксер открыл сбор на восстановление жилого многоквартирного дома в городе Ирпене Киевской области. Жилье многих украинских семей пострадало в результате российского полномасштабного вторжения.

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Усик: Ваши пожертвования – это лучший подарок на день рождения

Напомним, что Ирпень вместе с Бучей, Гостомелем и другими городками солидно был уничтожен россиянами после 24 февраля. Там бои продолжались больше месяца. 28 марта ВСУ уволили Ирпень.

Александр Усик, мощно помогающий родной стране во время войны, не остался в стороне от чужой беды. Боксер вытащил из собственного кармана 8 миллионов на восстановление жилого дома.

Около 40 семей смогут вернуться в отстроенные дома в Ирпене. Осталось собрать 4 миллиона из 12-ти.

Сегодня у меня день рожденья. Единственное, чего я желаю – это победы Украины. Хочу поблагодарить всех, кто ее приближает. Да, я открываю сбор средств вместе с UNITED24 на восстановление многоквартирного дома в Ирпене. Это позволит 40 украинским семьям вернуться в свои дома. Нам нужно 12 миллионов гривен. Я пожертвую 8 миллионов лично, и прошу вас помочь собрать еще 4 миллиона. Ваши пожертвования – это лучший подарок на день рождения, о котором можно только мечтать,

– написал боксер.

Обратите внимание! Внести свой вклад в восстановление жилого дома в Ирпене можно по ссылке. По состоянию на 18 января 10:22 свои донаты совершили 173 человека. Уже собрано 211 тысяч долларов из 330 нужных.

Усик начал сбор на восстановление дома в Ирпене: смотрите видео

Напомним, что Усик пополнил компанию послов UNITED24. Публичными лицами платформы являются теннисистка Элина Свитолина и футбольный наставник Андрей Шевченко.

Также Александр находился в рядах терробороны Киевской области после 24 февраля. Он не хотел ехать за границу ради реванша против Энтони Джошуа. Но сделать это его уговорили военные, к которым так часто в госпиталь ездит боксер.

Вторую встречу Усика и Джошуа украинцы посмотрели бесплатно. Александр купил право на трансляцию боя для украинского народа. Усик организовал прилет нескольких военных на бой против Джошуа. Этим поединком Александр привлек внимание мира к Украине, где продолжается война против России.

В статусе победителя реванша Александр мгновенно вернулся в Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Стороны обсудили покупку генераторов медицинских учреждений. Реванш против Джошуа позволил Усику солидно заработать, а часть этих средств пошла на нужды Украины.