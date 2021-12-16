Фьюри назвал неожиданный результат реванша Усик – Джошуа

Тайсону Фьюри не терпится провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Обладатель титула WBC хочет встретиться с победителем реванша между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF Александром Усиком и Энтони Джошуа. "Цыганский король" дал свой прогноз на реванш.

Фьюри ставит на Усика

Еще летом Фьюри хотел встретиться с Джошуа и даже заключил контракт на два поединка. Однако Энтони встретился с Усиком и потерпел поражение единогласным решением судей.

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Тайсон убежден, что Усик во второй раз победит Джошуа. Более того, непобедимый Фьюри прогнозирует победу украинца нокаутом.

Он снова победит Джошуа в их реванше. Вероятно, на этот раз нокаутирует его,

– сказал британец.

Также Фьюри в привычном для себя стиле похвалил Усика и попытался унизить непобедимого украинца.

"Усик очень хороший боксер, но когда мы были здесь на днях вместе, он выглядел рядом со мной как средневес", – резюмировал Тайсон.

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Что известно о реванше Усик – Джошуа