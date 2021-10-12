Фьюри чуть не сломал ногу в победном бою с Уайлдером

Бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером мог закончиться еще до экватора поединка. Британский боксер едва не сломал ногу.

Бой мог завершиться поражением Фьюри

Третий поединок между Тайсоном Фьюри и Деотеем Уайлдером мог завершиться не в одиннадцатом раунде, а значительно быстрее. В третьем раунде боксер из Великобритании едва не получил серьезную травму.

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После поединка "Цыганский король" рассказал о неприятном случае в третьем раунде. Британец уже с болью в ноге отбоксировал следующие восемь раундов.

Когда я в третьем раунде апперкотом отправил Уайлдера в нокдаун, то едва не сломал лодыжку. Я все же ее подвернул, она болела,

– признался Тайсон Фьюри.

Британский боксер был уверен, что повалит соперника на канвас. Это было лишь вопросом времени, когда он ляжет.

Фьюри удалось провести успешную защиту титула WBC. В одиннадцатом раунде после мощного удара в голову Уайлдер побывал в нокауте. Это второй подряд нокаут Деонтея в поединках с Тайсоном. Впервые это было во второй встрече. Американцу не удалось вернуть чемпионский пояс в свои руки.

Скорее всего, что это был последний бой между этими боксерами. В контракте противостояния не было опции реванша.

Интересно, что обоим боксерам хорошо досталось во время поединка. Уайлдер трижды побывал в нокдауне, а Фьюри – дважды. Следует отметить, что Тайсон впервые в карьере два раза за один раунд побывал в нокдауне.