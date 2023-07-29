Не соответствует такой позиции: ФФУ просит FIE лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса

Федерация фехтования Украины решила действовать радикально по отношению к Анне Смирновой. Она точно имеет позицию.

Федерация фехтования Украины обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с просьбой лишить саблистку Анну Смирнову нейтрального статуса. Россиянка уже успела продемонстрировать миру свою позицию.

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Четкое требование

Анна Смирнова, чье появление на чемпионате мира по фехтованию и повлекло скандал вокруг Ольги Харлан, вряд ли сможет выйти сухим из воды. Дело в том, что Федерация фехтования Украины требует, чтобы россиянку избавили от нейтрального статуса и отстранили от соревнований под эгидой Международной федерации фехтования. Все потому, что активность Смирновой в инстаграммах, где она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку русской армии ( выкладывала фотографии со своим братом, который служит в армии РФ ), которая является символом и реализатором агрессии против Украины, свидетельствует, что она отнюдь не нейтральная спортсменка и никогда не была таковой.

Учитывая, что это уже не первый случай, когда в список нейтральных спортсменов попадают лица, которые "действуют вопреки миротворческой миссии олимпийского движения, демонстрируя открытую и активную поддержку преступного геноцида солдат русской армии на украинской земле" (14 июня 2023 ФФУ уже посылала обращение к FIE с соответствующими доказательствами относительно другой российской фехтовальщицы Валерии Кобзевой, которая в итоге была лишена нейтрального статуса), мы настаиваем на том, чтобы Исполнительный комитет FIE пересмотрел процесс предоставления нейтрального статуса и сделал его более эффективным и прозрачным для всех членов FIE,

– сообщила Федерация фехтования Украины.

Напомним, что Ольга Харлан на старте чемпионата мира победила Анну Смирнову (15:7) и не пожала ей руку, предложив той удариться саблями. Россиянка в свою очередь подала протест против украинки из-за отсутствия "проявления уважения" и более 50 минут находилась на дорожке после матча. Сначала организаторы ЧМ не меняли своего решения, присудив победу Харлану, однако впоследствии решили дисквалифицировать Ольгу по соревнованиям.

Харлан могли отстранить от всех последующих стартов на 60 дней, что ставило под риск ее участие в командном чемпионате мира. Но вот FIE отменил ее дисквалификацию, но впоследствии стало известно, что черная карточка украинской чемпионке не нивелировано, а приостановлено . Ольга же в свою очередь со сборной Украины по фехтованию в же успела выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Украинскую фехтовальщицу сразу же бросился поддерживать весь украинский спорт, полностью согласившийся с мужественной позицией Харлан, а также выражал слова уважения в сторону Ольги. В частности, шпажистку поддержали футбольные клубы Украины, теннисистка Элина Свитолина, боксер Владимир Кличко, футболист Андрей Шевченко и другие. Укрпочта анонсировала марку в честь Харлан.