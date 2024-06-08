Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария: что надо знать о командах группы А на Евро-2024

Группа А на Евро-2024 обещает подарить большую интригу в борьбе за выход в плей-офф. При этом немцев видят фаворитами не только квартета, но и всего турнира. Рассказываем о том, чего ожидать от Германии, Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Считанные дни остаются до старта чемпионата Европы по футболу. В Германию съедутся 24 топ-сборные континента, которые будут разделены на шесть квартетов. 24 Канал предлагает вам анонс команд в группе А.

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ГЕРМАНИЯ

Главный тренер : Юлиан Нагельсманн

: Юлиан Нагельсманн Место в рейтинге ФИФА : 16

: 16 Результаты в квалификации : не проходили на правах хозяина

: не проходили на правах хозяина Лидеры : Нойер, Рюдигер, Кроос, Гюндоган, Мусиала

: Нойер, Рюдигер, Кроос, Гюндоган, Мусиала Общая стоимость (Transfermarkt): 875 миллионов евро

875 миллионов евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Флориан Вирц (130 миллионов евро)

: Флориан Вирц (130 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Шотландия (14 июня, 22:00), Венгрия (19 июня, 19:00), Швейцария (23 июня, 22:00)



Немцы являются хозяевами чемпионата Европы-2024 / фото Getty Images

Заявка сборной Германии:

: Мануэль Нойер (Бавария), Александер Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).: Йозуа Киммих (Бавария), Бенжамин Хенрикс (Лейпциг), Вальдемар Антон (Штутгарт), Нико Шлоттербек (Боруссия Д), Джонатан Та (Байер), Антонио Рюдигер (Реал), Робин Кох (Айнтрахт), Давид Раум (Лейпциг), Максимилиан Миттельштадт (Штуттгарт).: Паскаль Гросс (Брайтон), Александар Павлович (Бавария), Тони Кроос (Реал), Роберт Андрих (Байер) Илкай Гюндоган (Барселона), Крис Фюрих (Штутгарт), Джамал Мусиала (Бавария), Флориан Вирц (Байер), Лерой Сане (Бавария).: Никлас Фюллькруг (Боруссия Д), Кай Гаверц (Арсенал), Томас Мюллер (Бавария), Максимилиан Байер (Хоффенхайм), Дениз Ундав (Штутгарт).

Сборная Германии уже полтора года не проводит официальные матчи после провального ЧМ-2022. За это время Бундестим получил немало критики как за свою игру, так и результаты в спаррингах.

Это привело к смене тренера, Флика заменили на молодого Нагельсманна. Именно при Юлиане команда начала показывать стабильность. Тренер имеет в своем активе многих топовых игроков, которых теперь пытается собрать в единый механизм.

Похоже, что именно на Евро Германия должна быть на пике формы и возможностей. Группа Бундестим досталась не очень сложная, а в плей-офф проблемы должны начаться только с четвертьфинала.

К тому же, на стороне немцев будут как домашние трибуны, так и лояльность арбитров. Эта команда вполне может посягнуть и на завоевание трофея, ведь все сильнейшие игроки есть в заявке и провели успешный сезон.

Помехой же могут стать травмы. Многие футболисты сыграли очень много игр в сезоне, поэтому на Евро могут быть не в оптимальных кондициях. Эту проблему должна компенсировать глубина состава. Поэтому у Нагельсманна есть все карты в руках, чтобы зажечь на домашнем турнире.

Ориентировочный стартовый состав: Нойер – Киммих, Шлоттербек, Рюдигер, Раум – Кроос, Гюндоган – Мусиала, Гаверц, Вирц – Фюллькруг.

Прогноз: 1/2 финала – финал.

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ШОТЛАНДИЯ

Главный тренер : Стив Кларк

: Стив Кларк Место в рейтинге ФИФА: место в рейтинге ФИФА : 39

: 39 Лучшее выступление на Евро : 3 место в группе (1992, 1996)

: 3 место в группе (1992, 1996) Результаты в квалификации : 2 место в группе с Испанией, Норвегией, Грузией и Кипром (+5=2-1, 17-8)

: 2 место в группе с Испанией, Норвегией, Грузией и Кипром (+5=2-1, 17-8) Лидеры : Робертсон, Мактоминей, Тирни, Кристи, Адамс

: Робертсон, Мактоминей, Тирни, Кристи, Адамс Общая стоимость (Transfermarkt) : 206 миллионов евро

: 206 миллионов евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Скотт Мактоминей (32 миллиона евро)

: Скотт Мактоминей (32 миллиона евро) Календарь матчей в группе: Календарь матчей в группе: Германия (14 июня, 22:00), Швейцария (19 июня, 22:00), Венгрия (23 июня, 22:00)



Шотландцы до сих пор не выходили в плей-офф на ЧМ или Евро / фото Getty Images

Заявка сборной Шотландии:

: Агнус Ганн (Норвич), Крейг Гордон (Хартс), Зандер Кларс (Хартс).: Энтони Ралстон (Селтик), Лиам Купер (Лидс), Грант Хенли (Норвич), Джек Хендри (Аль-Эттифак), Скотт Маккенна (Копенгаген), Джон Суттар (Рейнджерс), Райан Портеус (Уотфорд), Эндрю Робертсон (Ливерпуль), Киран Тирни (Реал Сосьедад), Грегг Тейлор (Селтик), Росс Макрори (Бристоль).: Скотт Мактоминей (Манчестер Юнайтед), Билли Гилмор (Брайтон), Джон Макгинн (Астон Вилла), Каллум Макгрегор (Селтик), Райан Кристи (Борнмут), Райан Джек (Рейнджерс), Стюарт Армстронг (Саутгемптон), Кенни Маклин (Норвич).: Че Адамс (Саутгемптон), Джеймс Форрест (Селтик), Лоуренс Шенкленд (Хартс), Томми Конвей (Бристоль).

Шотландцы провели довольно мощную квалификацию и почти вырвали первое место в группе у Испании. А перед этим "тартановая армия" уверенно прошла группу Лиги наций с Украиной и вышла в дивизион А.

Все это наталкивает на мысль, что британская команда должна продолжить феерию на самом Евро. Однако на крупных турнирах шотландцы обычно разочаровывают и не выходят из группы. И отчетное Евро не должно стать исключением.

Во-первых, календарь не лучший у шотландцев. Стартовый матч британцы проведут против фаворита и хозяина турнира Германии, которая будет иметь целью задать положительный старт турнира. Во-вторых, интервал между матчами с главными фаворитами меньше – четыре дня вместо пяти.

В-третьих, кадровый потенциал шотландцев не впечатляет. У команды есть неплохая основа с игроками топ-клубов АПЛ (Робертсон, Макгинн, Мактоминей), однако как минимум защитник Ливерпуля не в лучшей форме.

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Другие же игроки представляют команды существенно ниже классом, а глубина состава также не позволяет рассчитывать на сильную ротацию. Шотландия вряд ли завершит группу с "нулем", может даже навязать венграм борьбу за третье место. Но выход в плей-офф выглядит маловероятным.

Ориентировочный стартовый состав: Ганн – Хендри, Маккенна, Тирни – Кристи, Гилмор, Макгрегор, Робертсон – Мактоминей, Макгинн – Адамс.

Прогноз: 4 место в группе.

УГОРЩИНА

Главный тренер : Марко Росси

: Марко Росси Место в рейтинге ФИФА : 26

: 26 Лучшее выступление на Евро : 3 место (1964)

: 3 место (1964) Результаты в квалификации : 1 место в группе с Сербией, Черногорией, Литвой и Болгарией (+5=2-1, 17-8)

: 1 место в группе с Сербией, Черногорией, Литвой и Болгарией (+5=2-1, 17-8) Лидеры : Гулачи, Орбан, Собослаи, Шаллаи

: Гулачи, Орбан, Собослаи, Шаллаи Общая стоимость (Transfermarkt) : 164 миллиона евро

: 164 миллиона евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Доминик Собослаи (75 миллиона евро)

: Доминик Собослаи (75 миллиона евро) Календарь матчей в группе: Календарь матчей в группе: Швейцария (15 июня, 16:00), Германия (19 июня, 19:00), Шотландия (23 июня, 22:00)



Венгры умеют радовать качественной игрой / фото Getty Images

Заявка сборной Венгрии:

: Петер Гулачи (Лейпциг), Денеш Дибус (Ференцварош), Петер Саппанош (Пакш).: Адам Ланг (Омония), Ботонд Балог (Парма), Эндре Ботка (Ференцварош), Аттила Салаи (Фрайбург), Вилли Орбан (Лейпциг), Аттила Фиола (Фехервар), Жолт Надь (Академия Пушкаша), Милош Керкез (Борнмут), Мартон Дардаи (Герта), Бендегуз Болла (Серветт).: Лоик Него (Гавр), Адам Шафер (Унион), Адам Надь (Специя), Ласло Кляйнхаслер (Хайдук), Доминик Собослаи (Ливерпуль), Каллум Стайлз (Сандерленд), Михай Ката (МТК).: Ролланд Шаллаи (Фрайбург), Даниэль Газдаг (Филадельфия), Мартин Адам (Ульсан), Кристофер Хорват (Кечкемет), Барнабаш Варга (Ференцварош), Кевин Чобот (Уйпешт).

Венгрия поедет уже на третье Евро подряд. На прошлых двух команда не доходила далеко, но радовала фанатов хорошим футболом с топ-командами.

Скорее всего, на этот раз будет нечто подобное. Марко Росси уже шесть лет работает с венграми и сколотил крепкий коллектив. Впрочем он постепенно стареет и теряет форму. Замена же для ветеранов пока не такая убедительная.

Главными звездами команды являются вингер Ливерпуля Собослаи и левый защитник Борнмута Керкез. Также Венгрия традиционно имеет сильный десант из Бундеслиги. Лидерами команды должны стать центрбеки Орбан и Салаи, а также форвард Шаллаи.

При идеальном раскладе команда может побороться со Швейцарией за второе место. Однако в это верится не сильно как раз таки из-за авантюрного стиля игры. К тому же и кадровый потенциал "нейтралов" выглядит интереснее Венгрии.

Вероятно, наши соседи будут бороться с Шотландией за третье место. Однако без очков в других матчах вряд ли стоит рассчитывать на выход в плей-офф. А непроигрыш Германии или Швейцарии уже будет выглядеть достижением для команды.

Ориентировочный стартовый состав: Гулачи – Ботка, Орбан, Саллаи, Ланг, Керкез – Него, А. Надь – Собослаи, Шаллаи, Адам.

Прогноз: 3 место в группе без плей-офф.

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ШВЕЙЦАРИЯ

Главный тренер : Мурат Якин

: Мурат Якин Место в рейтинге ФИФА: Место в рейтинге ФИФА : 19

: 19 Лучшее выступление на Евро: четвертьфинал (2020)

четвертьфинал (2020) Результаты в квалификации : 2 место в группе с Румынией, Израилем, Беларусью, Косовом и Андоррой (+4=5-1, 22-11)

: 2 место в группе с Румынией, Израилем, Беларусью, Косовом и Андоррой (+4=5-1, 22-11) Лидеры : Джака, Шакири, Родригес

: Джака, Шакири, Родригес Общая стоимость (Transfermarkt) : 285 миллионов евро

: 285 миллионов евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Мануэль Аканджи (45 миллиона евро)

: Мануэль Аканджи (45 миллиона евро) Календарь матчей в группе: Венгрия (15 июня, 16:00), Шотландия (19 июня, 22:00), Германия (23 июня, 22:00)



Швейцарцы традиционно являются фаворитами на выход из группы / фото Getty Images

Заявка сборной Швейцарии:

: Янн Зоммер (Интер), Грегор Кобель (Боруссия Д), Айвон Мвого (Лорьян).: Сильвен Видмер (Майнц), Седрик Цезигер (Вольфсбург), Мануэль Аканджи (Манчестер Сити), Фабиан Шер (Ньюкасл), Нико Эльведи (Боруссия М), Рикардо Родригес (Торино), Леонидас Стергиу (Штутгарт), Мишель Эбишер (Болонья).: Гранит Джака (Байер), Ремо Фройлер (Болонья), Денис Закария (Монако), Джердан Шакири (Чикаго Файр), Фабиан Ридер (Ренн), Ардон Яшари (Люцерн), Венсан Сьерро (Тулуза), Ренато Штеффен (Лугано), Стивен Цубер (АЕК).: Брель Эмболо (Монако), Бруно Варгас (Аугсбург), Ноа Окафор (Милан), Зеки Амдуни (Бернли), Анди Зекири (Генк), Ден Ндой (Болонья), Квадво Дуа (Лудогорец).

Швейцария традиционно считается крепкой сборной, которая имеет все шансы на выход в плей-офф. В целом же результаты тоже это подтверждают, на пяти последних крупных турнирах (ЧМ и Евро) "нейтралы" непременно проходили группу.

На этот раз подопечным Мурата Якина еще и попалась неплохая компания. Венгры и шотландцы выглядят как непростыми, однако ощутимо уступают в классе и организации игры.

Календарь также будет играть на руку швейцарцам, которые против фаворита квартета немцев будут играть в последнем туре. Если подопечные Якина наберут 4-6 очков в первых двух играх, эта сборная может даже посягнуть на первую строчку в группе.

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Это существенно бы облегчило путь Швейцарии, поскольку в случае второго места команда попадет на вице-чемпиона группы с Испанией, Италией и Хорватией. Тем не менее, программу-минимум в виде выхода в плей-офф "нейтралы" имеют все шансы выполнить.

Состав Швейцарии выглядит довольно сильным. На позиции кипера ведут борьбу за место в основе представители Интера и Боруссии Дортмунд. При том, что Кобель провел феерический сезон в Лиге чемпионов, основным должен быть Зоммер.

В общем в каждом звене есть как лидеры-старожилы, так и перспективные таланты. Хотя даже те же Джака, Шакири, Фройлер и Цубер не выглядят пенсионерами, им не более 32 лет. Поэтому фанаты вполне могут получить положительные эмоции от выступлений этой команды.

Ориентировочный стартовый состав: Зоммер – Аканджи, Эльведи, Шер – Шакири, Джака, Фройлер, Родригес – Варгас, Окафор, Амдуни.

Прогноз: 1/8 финала.