Уже 14 июня, начинается чемпионат Европы по футболу. В Германию приедут 24 сборные всего континента, чтобы определить лучшую команду Европы. 24 Канал предлагает вам анонс команд в группе D.

По теме Евро-2024 в Германии: список участников, состав групп и полный календарь матчей

ПОЛЬША

Главный тренер : Михал Пробеж

: Михал Пробеж Место в рейтинге ФИФА : 28

: 28 Лучшее выступление на Евро: четвертьфинал (2016): четвертьфинал : четвертьфинал (2016)

: четвертьфинал (2016) Результаты в квалификации : 3 место в группе с Албанией, Чехией, Молдовой и Фарерами (+3=2-3, 10-10)

: 3 место в группе с Албанией, Чехией, Молдовой и Фарерами (+3=2-3, 10-10) Матчи в стыках : Эстония (5:1), Уэльс (0:0, пен – 5:4)

: Эстония (5:1), Уэльс (0:0, пен – 5:4) Лидеры : Левандовски, Щенсны, Зелински, Гросицки

: Левандовски, Щенсны, Зелински, Гросицки Общая стоимость (Transfermarkt) : 210 миллионов евро

: 210 миллионов евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Якуб Кивиор (30 миллионов евро)

: Якуб Кивиор (30 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Календарь матчей в группе: Нидерланды (16 июня, 16:00), Австрия (21 июня, 19:00), Франция (25 июня, 19:00)



Поляки попали на Евро только через стыковые матчи / фото Getty Images

Заявка сборной Польши:

ВРАТАРИ: Войцех Щенсны (Ювентус), Лукаш Скорупски (Болонья), Марцин Булка (Ницца).

ЗАЩИТНИКИ: Бартош Саламон (Лех), Павел Давидович (Верона), Себастьян Валюкевич (Эмполи), Ян Беднарек (Саутгемптон), Якуб Кивиор (Арсенал), Тимотеуш Пухач (Кайзерслаутерн), Бартош Берешински (Эмполи).

ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Якуб Пиотровски (Лудогорец), Якуб Модер (Брайтон), Петр Зелински (Наполи), Камил Гросицки (Погонь), Тарас Романчук (Ягеллония), Дамиан Шимански (АЕК), Себастьян Франковски (Ланс), Себастьян Шимански (Фенербахче), Никола Залевски (Рома), Бартош Слиш (Атланта Юнайтед), Михал Скураш (Брюгге).

НАПАДЧИКИ: Карол Свидерски (Верона), Роберт Левандовски (Барселона), Адам Букса (Антальяспор), Кшиштоф Пентек (Башакшехир), Кацпер Урбански (Болонья).

Украинские болельщики могли познакомиться с польской сборной совсем недавно. Команда Михала Пробежа уверенно одолела "сине-желтых" в товарищеском матче довольно экспериментальным составом. Однако делать выводы по тому спаррингу нет смысла.

Во-первых, Украина тоже выставила дублирующий состав. Во-вторых, в официальных матчах Польша выглядела куда менее уверенно. Команде досталась довольно несложная отборочная группа, но выйти из нее напрямую "Кадра" не сумела.

Да и в стыках трудно назвать выступление поляков впечатляющим. Эстония просто ниже классом, а пройти достаточно "серый" Уэльс поляки смогли только по пенальти. В конце концов сборная наших соседей держится в основном на отдельных сильных кадрах.

В первую очередь, речь о лидерах Барселоны и Ювентуса Левандовского и Щенсны. В полузащите лидером является Зелинский, а в обороне и на флангах стремительно развиваются Кивиор и Залевски. Другие представители Польши представляют довольно посредственные команды.

На Евро полякам выпала довольно сложная группа, где обойти Францию или Нидерланды будет сверхсложной задачей. А выйти с третьего места в плей-офф в такой компании будет непросто. Все сведется к битве с Австрией.

И то, даже в ней поляки не будут фаворитами. Ничья в этом матче вырисовывается и она как раз может помешать любой из этих команд выйти в 1/8 с третьего места. Поэтому перспективы Польши не выглядят очень радужными.

Ориентировочный стартовый состав: Щенсны – Беднарек, Давидович, Кивиор – Франковски, Пиотровски, Модер, Залевски – Зелински – Левандовски, Свидерски.

Прогноз: 3-4 место в группе без плей-офф.

НИДЕРЛАНДЫ

Главный тренер : Рональд Куман

: Рональд Куман Место в рейтинге ФИФА : 7

: 7 Лучшее выступление на Евро : чемпионство (1988)

: чемпионство (1988) Результаты в квалификации : 2 место в группе с Францией, Грецией, Ирландией, Гибралтаром (+6=0-2, 17-7)

: 2 место в группе с Францией, Грецией, Ирландией, Гибралтаром (+6=0-2, 17-7) Лидеры : ван Дейк, Блинд, Вейналдум, Депай

: ван Дейк, Блинд, Вейналдум, Депай Общая стоимость (Transfermarkt) : 845 миллионов евро

: 845 миллионов евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Хави Симонс (80 миллионов евро)

: Хави Симонс (80 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Календарь матчей в группе: Польша (16 июня, 16:00), Франция (21 июня, 22:00), Австрия (25 июня, 19:00)



Нидерланды готовы удивлять на чемпионате Европы / фото Getty Images

Заявка сборной Нидерландов:

ВРАТАРИ: Барт Фербрюгген (Брайтон), Джастин Бейло (Фейенорд), Марк Флеккен (Брентфорд).

ЗАЩИТНИКИ: Лутшарель Гертрейд (Фейенорд), Маттейс Де Лигт (Бавария), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Натан Аке (Манчестер Сити), Стефан Де Врей (Интер), Джереми Фримпонг (Байер), Мики ван де Вен (Тоттенхэм), Дейли Блинд (Жирона), Дензел Думфрис (Интер).

ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Жоржиньо Вейналдум (Аль-Эттифак), Теяни Рейндерс (Милан), Джои Веерман (ПСВ), Доньелл Мален (Боруссия Дортмунд), Теун Копмейнерс (Аталанта), Эрик Схаутен (ПСВ), Райан Гравенберх (Ливерпуль).

НАПАДАЮЩИЕ: Хави Симонс (Лейпциг), Ваут Вегхорст (Хоффенхайм), Мемфис Депай (Атлетико), Коди Гакпо (Ливерпуль), Брайан Бробби (Аякс), Стивен Бергвейн (Аякс).

Кадровый потенциал сборной Нидерландов выглядит довольно перспективно. После бронзы на ЧМ-2014 у "оранжевых" произошел серьезный спад, из-за которого команда умудрилась даже не попасть на Евро-2016 и Мундиаль-2018.

Более того, на Евро-2020 подопечные Де Бура разочаровали, вылетев уже в 1/8 финала от скромных чехов. Однако последние два года Нидерланды ощутимо прогрессируют. Еще на чемпионате мира в Катаре команда вышла в четвертьфинал, где едва не прошла будущего чемпиона Аргентину.

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А в отборе к текущему Евро "оранье" без проблем переиграли всех соперников, кроме Франции. По иронии судьбы именно к команде Дешама Нидерланды попали в одну группу на чемпионате. Это существенно уменьшает шансы "оранжевых" на прорыв, которым можно будет считать полуфинал.

Куман имеет хороший подбор исполнителей в защите и нападении, тогда как центральная ось проседает. Особенно болезненной в этом контексте является травма Де Йонга прямо перед турниром, ведь Фрэнки был лидером в опорной зоне. Поэтому трудно поверить, что Нидерланды смогут обойти французов.

С другой стороны Польша и Австрия не выглядят тяжелыми соперниками для "оранье". А в 1/8 финала команду будет ждать вице-чемпион группы Е, где играет Украина.

Подопечные Реброва или даже Бельгия могут дать бой Нидерландам, но все равно невыход в четвертьфинал будет считаться провалом для голландцев. А вот потенциально против португальцев в 1/4 финала "оранжевые" уже будут аутсайдерами.

Ориентировочный стартовый состав: Фербрюгген – Де Лигт, ван Дейк, Аке – Думфрис, Веерман, Копмейнерс, Фримпонг – Симонс, Мален – Гакпо.

Прогноз: 1/4 финала.

АВСТРИЯ

Главный тренер : Ральф Рангник

: Ральф Рангник Место в рейтинге ФИФА : 25

: 25 Лучшее выступление на Евро : 1/8 финала (2020)

: 1/8 финала (2020) Результаты в квалификации : 2 место в группе с Бельгией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией (+6=1-1, 17-7)

: 2 место в группе с Бельгией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией (+6=1-1, 17-7) Лидеры : Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Арнаутович

: Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Арнаутович Общая стоимость (Transfermarkt) : 237 миллионов евро

: 237 миллионов евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Конрад Лаймер (30 миллионов евро)

: Конрад Лаймер (30 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Календарь матчей в группе: Франция (17 июня, 22:00), Польша (21 июня, 19:00), Нидерланды (25 июня, 19:00)



Австрия уверенно прошла квалификационную группу / фото Getty Images

Заявка сборной Австрии:

ВРАТАРИ: Хайнц Линднер (Юнион Сен-Жиллуаз), Никлас Хедль (Рапид), Патрик Пентц (Брондбю).

ЗАЩИТНИКИ: Максимилиан Вебер (Боруссия М), Гернот Траунер (Фейенорд), Кевин Дансо (Ланс), Стефан Пош (Болонья), Леопольд Керфельд (Рапид), Филипп Линхарт (Фрайбург), Филипп Мвене (Майнц), Флавиус Данилиуц (Зальцбург).

ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Николас Зайвальд (Лейпциг), Александер Прасс (Штурм), Марсель Забитцер (Боруссия Дортмунд), Флориан Гриллич (Хоффенхайм), Флориан Кайнц (Кельн), Романо Шмид (Вердер), Кристоф Баумгартнер (Лейпциг), Конрад Лаймер (Бавария), Маттиас Зайдль (Рапид), Патрик Виммер (Вольфсбург), Марко Грюлль (Рапид).

НАПАДАЮЩИЕ: Марко Арнаутович (Интер), Микаэль Грегорич (Фрайбург), Андреас Вайманн (Вест Бромвич), Максимилиан Энтруп (Хартберг).

Австрийцы не являются частыми гостями на международных турнирах. На Евро "орлы" вообще лишь раз вышли в плей-офф – в 2021 году благодаря победе над Украиной.

Тем не менее, отбор на турнир в Германии подопечные Рангника прошли довольно уверенно. Команда не дала шансов крепкой Швеции и даже навязала борьбу Бельгии.

Именно тренера можно назвать главным героем этой сборной. Ральфу удается воплотить свои замыслы, имея в распоряжении не слишком именитый коллектив.

Сильным звеном австрийцев является центр поля, где хозяйничают игроки основы топ-команд немецкой Бундеслиги. При этом в нападении есть как забивной Грегорич, так и опытный Арнаутович. Но потеря Давида Алабы ухудшит и без того невысокие перспективы Австрии.

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Все дело в соперниках по группе, ведь Франция и Нидерланды выглядят командами другого уровня. Главной задачей подопечных Рангника будет победа над Польшей и надежда, что этого хватит для прохода с третьего места. Но шансы на это не очень высокие.

Ориентировочный стартовый состав: Пентц – Пош, Дансо, Вебер, Мвене – Зайвальд, Гриллич – Лаймер, Забитцер, Баумгартнер – Грегорич.

Прогноз: 3-4 место в группе без плей-офф.

ФРАНЦИЯ

Главный тренер : Дидье Дешам

: Дидье Дешам Место в рейтинге ФИФА : 2

: 2 Лучшее выступление на Евро : чемпионство (1984, 2000)

: чемпионство (1984, 2000) Результаты в квалификации : 1 место в группе с Нидерландами, Грецией, Ирландией, Гибралтаром (+7=1-0, 29-3)

: 1 место в группе с Нидерландами, Грецией, Ирландией, Гибралтаром (+7=1-0, 29-3) Лидеры : Гризманн, Мбаппе, Канте, Чуамени, Жиру

: Гризманн, Мбаппе, Канте, Чуамени, Жиру Общая стоимость (Transfermarkt) : 1,23 миллиарда евро

: 1,23 миллиарда евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Килиан Мбаппе (180 миллионов евро)

: Килиан Мбаппе (180 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Календарь матчей в группе: Австрия (17 июня, 22:00), Нидерланды (21 июня, 22:00), Польша (25 июня, 19:00)



Франция является одним из претендентов на золото Евро / фото Getty Images

Заявка сборной Франции:

ВРАТАРИ: Брис Самба (Ланс), Майк Меньян (Милан), Альфонс Ареоля (Вест Хэм).

ЗАЩИТНИКИ: Бенжамен Павар (Интер), Ферлан Менди (Реал), Дайо Упамекано (Бавария), Жюль Кунде (Барселона), Уильям Салиба (Арсенал), Жонатан Клосс (Марсель), Тео Эрнандес (Милан), Ибраима Конате (Ливерпуль).

ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Эдуардо Камавинга (Реал), Орельен Чуамени (Реал), Нголо Канте (Аль-Иттихад), Адриен Рабьо (Ювентус), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Юссуф Фофана (Монако), Кингсли Коман (Бавария).

НАПАДАЮЩИЕ: Антуан Гризманн (Атлетико), Оливье Жиру (Милан), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ), Рандал Коло Муани (ПСЖ), Маркус Тюрам (Интер), Брэдли Барколя (ПСЖ).

Последние годы Франция априори считается главным фаворитом всех соревнований. Результаты это подтверждают – серебро Евро-2016 и ЧМ-2022, победа на ЧМ-2018 и в Лиге наций-2021. Единственным провалом стал прошлый чемпионат Европы, где подопечные Дешама умудрились вылететь от Швейцарии в 1/8 финала, выигрывая 3:1.

За последние два года "Ле Бле" изменились ощутимо, ведь завершили карьеру Льорис и Погба, не обходится без травм Люка Эрнандес, постепенно сдает и Жиру. Но французская молодежь умело затыкает дыры и дает Дешаму душе широкий выбор игроков.

Отбор прошел для Франции на одном дыхании, даже крепкие Нидерланды не смогли отобрать у "Ле Бле" очков. В центре поля вместо Канте и Погба комфортно себя чувствуют Чуамени, Камавинга и Рабьо. Продолжает зажигать и Мбаппе, который в свои 25 уже достиг почти всего со сборной.

Единственная еще не взятая цель для Килиана – как раз чемпионат Европы. Поэтому мотивации у команды будет достаточно, но решающим для команды будет полуфинал. Именно там, вероятно, французов будет ждать другой топ-претендент на золото Англия.

Это единственная команда, которая может поспорить с "Ле Бле" в кадровом вопросе. Их последняя встреча в четвертьфинале ЧМ-2022 показала, что "три льва" способны дать бой Франции, но тогда Кейну не повезло с промахом с пенальти в конце игры.

Поэтому если подопечные Дешама пройдут Англию, дорога к Кубку Анри Делоне будет открытой. Правда, финал против немцев или португальцев может сложиться довольно непредсказуемо. В 2016 году на домашнем турнире Франция это сполна почувствовала на своей шкуре.

Ориентировочный стартовый состав: Меньян – Павар, Кунде, Салиба, Эрнандес – Чуамени, Рабьо – Коман, Гризманн, Дембеле – Мбаппе.

Прогноз: 1/2 финала.

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