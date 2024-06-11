Уже 14 июня, начинается чемпионат Европы по футболу. В Германию приедут 24 сборные всего континента, чтобы определить лучшую команду Европы. 24 Канал предлагает вам анонс команд в группе D.
По теме Евро-2024 в Германии: список участников, состав групп и полный календарь матчей
ПОЛЬША
- Главный тренер: Михал Пробеж
- Место в рейтинге ФИФА: 28
- Лучшее выступление на Евро: четвертьфинал (2016): четвертьфинал: четвертьфинал (2016)
- Результаты в квалификации: 3 место в группе с Албанией, Чехией, Молдовой и Фарерами (+3=2-3, 10-10)
- Матчи в стыках: Эстония (5:1), Уэльс (0:0, пен – 5:4)
- Лидеры: Левандовски, Щенсны, Зелински, Гросицки
- Общая стоимость (Transfermarkt): 210 миллионов евро
- Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Якуб Кивиор (30 миллионов евро)
- Календарь матчей в группе: Календарь матчей в группе: Нидерланды (16 июня, 16:00), Австрия (21 июня, 19:00), Франция (25 июня, 19:00)
Поляки попали на Евро только через стыковые матчи / фото Getty Images
Заявка сборной Польши:
Украинские болельщики могли познакомиться с польской сборной совсем недавно. Команда Михала Пробежа уверенно одолела "сине-желтых" в товарищеском матче довольно экспериментальным составом. Однако делать выводы по тому спаррингу нет смысла.
Во-первых, Украина тоже выставила дублирующий состав. Во-вторых, в официальных матчах Польша выглядела куда менее уверенно. Команде досталась довольно несложная отборочная группа, но выйти из нее напрямую "Кадра" не сумела.
Да и в стыках трудно назвать выступление поляков впечатляющим. Эстония просто ниже классом, а пройти достаточно "серый" Уэльс поляки смогли только по пенальти. В конце концов сборная наших соседей держится в основном на отдельных сильных кадрах.
В первую очередь, речь о лидерах Барселоны и Ювентуса Левандовского и Щенсны. В полузащите лидером является Зелинский, а в обороне и на флангах стремительно развиваются Кивиор и Залевски. Другие представители Польши представляют довольно посредственные команды.
На Евро полякам выпала довольно сложная группа, где обойти Францию или Нидерланды будет сверхсложной задачей. А выйти с третьего места в плей-офф в такой компании будет непросто. Все сведется к битве с Австрией.
И то, даже в ней поляки не будут фаворитами. Ничья в этом матче вырисовывается и она как раз может помешать любой из этих команд выйти в 1/8 с третьего места. Поэтому перспективы Польши не выглядят очень радужными.
Ориентировочный стартовый состав: Щенсны – Беднарек, Давидович, Кивиор – Франковски, Пиотровски, Модер, Залевски – Зелински – Левандовски, Свидерски.
Прогноз: 3-4 место в группе без плей-офф.
НИДЕРЛАНДЫ
- Главный тренер: Рональд Куман
- Место в рейтинге ФИФА: 7
- Лучшее выступление на Евро: чемпионство (1988)
- Результаты в квалификации: 2 место в группе с Францией, Грецией, Ирландией, Гибралтаром (+6=0-2, 17-7)
- Лидеры: ван Дейк, Блинд, Вейналдум, Депай
- Общая стоимость (Transfermarkt): 845 миллионов евро
- Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Хави Симонс (80 миллионов евро)
- Календарь матчей в группе: Календарь матчей в группе: Польша (16 июня, 16:00), Франция (21 июня, 22:00), Австрия (25 июня, 19:00)
Нидерланды готовы удивлять на чемпионате Европы / фото Getty Images
Заявка сборной Нидерландов:
Кадровый потенциал сборной Нидерландов выглядит довольно перспективно. После бронзы на ЧМ-2014 у "оранжевых" произошел серьезный спад, из-за которого команда умудрилась даже не попасть на Евро-2016 и Мундиаль-2018.
Более того, на Евро-2020 подопечные Де Бура разочаровали, вылетев уже в 1/8 финала от скромных чехов. Однако последние два года Нидерланды ощутимо прогрессируют. Еще на чемпионате мира в Катаре команда вышла в четвертьфинал, где едва не прошла будущего чемпиона Аргентину.
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А в отборе к текущему Евро "оранье" без проблем переиграли всех соперников, кроме Франции. По иронии судьбы именно к команде Дешама Нидерланды попали в одну группу на чемпионате. Это существенно уменьшает шансы "оранжевых" на прорыв, которым можно будет считать полуфинал.
Куман имеет хороший подбор исполнителей в защите и нападении, тогда как центральная ось проседает. Особенно болезненной в этом контексте является травма Де Йонга прямо перед турниром, ведь Фрэнки был лидером в опорной зоне. Поэтому трудно поверить, что Нидерланды смогут обойти французов.
С другой стороны Польша и Австрия не выглядят тяжелыми соперниками для "оранье". А в 1/8 финала команду будет ждать вице-чемпион группы Е, где играет Украина.
Подопечные Реброва или даже Бельгия могут дать бой Нидерландам, но все равно невыход в четвертьфинал будет считаться провалом для голландцев. А вот потенциально против португальцев в 1/4 финала "оранжевые" уже будут аутсайдерами.
Ориентировочный стартовый состав: Фербрюгген – Де Лигт, ван Дейк, Аке – Думфрис, Веерман, Копмейнерс, Фримпонг – Симонс, Мален – Гакпо.
Прогноз: 1/4 финала.
АВСТРИЯ
- Главный тренер: Ральф Рангник
- Место в рейтинге ФИФА: 25
- Лучшее выступление на Евро: 1/8 финала (2020)
- Результаты в квалификации: 2 место в группе с Бельгией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией (+6=1-1, 17-7)
- Лидеры: Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Арнаутович
- Общая стоимость (Transfermarkt): 237 миллионов евро
- Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Конрад Лаймер (30 миллионов евро)
- Календарь матчей в группе: Календарь матчей в группе: Франция (17 июня, 22:00), Польша (21 июня, 19:00), Нидерланды (25 июня, 19:00)
Австрия уверенно прошла квалификационную группу / фото Getty Images
Заявка сборной Австрии:
Австрийцы не являются частыми гостями на международных турнирах. На Евро "орлы" вообще лишь раз вышли в плей-офф – в 2021 году благодаря победе над Украиной.
Тем не менее, отбор на турнир в Германии подопечные Рангника прошли довольно уверенно. Команда не дала шансов крепкой Швеции и даже навязала борьбу Бельгии.
Именно тренера можно назвать главным героем этой сборной. Ральфу удается воплотить свои замыслы, имея в распоряжении не слишком именитый коллектив.
Сильным звеном австрийцев является центр поля, где хозяйничают игроки основы топ-команд немецкой Бундеслиги. При этом в нападении есть как забивной Грегорич, так и опытный Арнаутович. Но потеря Давида Алабы ухудшит и без того невысокие перспективы Австрии.
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Все дело в соперниках по группе, ведь Франция и Нидерланды выглядят командами другого уровня. Главной задачей подопечных Рангника будет победа над Польшей и надежда, что этого хватит для прохода с третьего места. Но шансы на это не очень высокие.
Ориентировочный стартовый состав: Пентц – Пош, Дансо, Вебер, Мвене – Зайвальд, Гриллич – Лаймер, Забитцер, Баумгартнер – Грегорич.
Прогноз: 3-4 место в группе без плей-офф.
ФРАНЦИЯ
- Главный тренер: Дидье Дешам
- Место в рейтинге ФИФА: 2
- Лучшее выступление на Евро: чемпионство (1984, 2000)
- Результаты в квалификации: 1 место в группе с Нидерландами, Грецией, Ирландией, Гибралтаром (+7=1-0, 29-3)
- Лидеры: Гризманн, Мбаппе, Канте, Чуамени, Жиру
- Общая стоимость (Transfermarkt): 1,23 миллиарда евро
- Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Килиан Мбаппе (180 миллионов евро)
- Календарь матчей в группе: Календарь матчей в группе: Австрия (17 июня, 22:00), Нидерланды (21 июня, 22:00), Польша (25 июня, 19:00)
Франция является одним из претендентов на золото Евро / фото Getty Images
Заявка сборной Франции:
Последние годы Франция априори считается главным фаворитом всех соревнований. Результаты это подтверждают – серебро Евро-2016 и ЧМ-2022, победа на ЧМ-2018 и в Лиге наций-2021. Единственным провалом стал прошлый чемпионат Европы, где подопечные Дешама умудрились вылететь от Швейцарии в 1/8 финала, выигрывая 3:1.
За последние два года "Ле Бле" изменились ощутимо, ведь завершили карьеру Льорис и Погба, не обходится без травм Люка Эрнандес, постепенно сдает и Жиру. Но французская молодежь умело затыкает дыры и дает Дешаму душе широкий выбор игроков.
Отбор прошел для Франции на одном дыхании, даже крепкие Нидерланды не смогли отобрать у "Ле Бле" очков. В центре поля вместо Канте и Погба комфортно себя чувствуют Чуамени, Камавинга и Рабьо. Продолжает зажигать и Мбаппе, который в свои 25 уже достиг почти всего со сборной.
Единственная еще не взятая цель для Килиана – как раз чемпионат Европы. Поэтому мотивации у команды будет достаточно, но решающим для команды будет полуфинал. Именно там, вероятно, французов будет ждать другой топ-претендент на золото Англия.
Это единственная команда, которая может поспорить с "Ле Бле" в кадровом вопросе. Их последняя встреча в четвертьфинале ЧМ-2022 показала, что "три льва" способны дать бой Франции, но тогда Кейну не повезло с промахом с пенальти в конце игры.
Поэтому если подопечные Дешама пройдут Англию, дорога к Кубку Анри Делоне будет открытой. Правда, финал против немцев или португальцев может сложиться довольно непредсказуемо. В 2016 году на домашнем турнире Франция это сполна почувствовала на своей шкуре.
Ориентировочный стартовый состав: Меньян – Павар, Кунде, Салиба, Эрнандес – Чуамени, Рабьо – Коман, Гризманн, Дембеле – Мбаппе.
Прогноз: 1/2 финала.
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