Считанные дни остаются до старта чемпионата Европы по футболу. В Германию съедутся 24 топ-сборные континента, которые будут разделены на шесть квартетов. 24 Канал предлагает вам анонс команд в группе А.
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ГЕРМАНИЯ
- Главный тренер: Юлиан Нагельсманн
- Место в рейтинге ФИФА: 16
- Результаты в квалификации: не проходили на правах хозяина
- Лидеры: Нойер, Рюдигер, Кроос, Гюндоган, Мусиала
- Общая стоимость (Transfermarkt): 875 миллионов евро
- Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Флориан Вирц (130 миллионов евро)
- Календарь матчей в группе: Шотландия (14 июня, 22:00), Венгрия (19 июня, 19:00), Швейцария (23 июня, 22:00)
Немцы являются хозяевами чемпионата Европы-2024 / фото Getty Images
Заявка сборной Германии:
Сборная Германии уже полтора года не проводит официальные матчи после провального ЧМ-2022. За это время Бундестим получил немало критики как за свою игру, так и результаты в спаррингах.
Это привело к смене тренера, Флика заменили на молодого Нагельсманна. Именно при Юлиане команда начала показывать стабильность. Тренер имеет в своем активе многих топовых игроков, которых теперь пытается собрать в единый механизм.
Похоже, что именно на Евро Германия должна быть на пике формы и возможностей. Группа Бундестим досталась не очень сложная, а в плей-офф проблемы должны начаться только с четвертьфинала.
К тому же, на стороне немцев будут как домашние трибуны, так и лояльность арбитров. Эта команда вполне может посягнуть и на завоевание трофея, ведь все сильнейшие игроки есть в заявке и провели успешный сезон.
Помехой же могут стать травмы. Многие футболисты сыграли очень много игр в сезоне, поэтому на Евро могут быть не в оптимальных кондициях. Эту проблему должна компенсировать глубина состава. Поэтому у Нагельсманна есть все карты в руках, чтобы зажечь на домашнем турнире.
Ориентировочный стартовый состав: Нойер – Киммих, Шлоттербек, Рюдигер, Раум – Кроос, Гюндоган – Мусиала, Гаверц, Вирц – Фюллькруг.
Прогноз: 1/2 финала – финал.
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ШОТЛАНДИЯ
- Главный тренер: Стив Кларк
- Место в рейтинге ФИФА: место в рейтинге ФИФА: 39
- Лучшее выступление на Евро: 3 место в группе (1992, 1996)
- Результаты в квалификации: 2 место в группе с Испанией, Норвегией, Грузией и Кипром (+5=2-1, 17-8)
- Лидеры: Робертсон, Мактоминей, Тирни, Кристи, Адамс
- Общая стоимость (Transfermarkt): 206 миллионов евро
- Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Скотт Мактоминей (32 миллиона евро)
- Календарь матчей в группе: Календарь матчей в группе: Германия (14 июня, 22:00), Швейцария (19 июня, 22:00), Венгрия (23 июня, 22:00)
Шотландцы до сих пор не выходили в плей-офф на ЧМ или Евро / фото Getty Images
Заявка сборной Шотландии:
Шотландцы провели довольно мощную квалификацию и почти вырвали первое место в группе у Испании. А перед этим "тартановая армия" уверенно прошла группу Лиги наций с Украиной и вышла в дивизион А.
Все это наталкивает на мысль, что британская команда должна продолжить феерию на самом Евро. Однако на крупных турнирах шотландцы обычно разочаровывают и не выходят из группы. И отчетное Евро не должно стать исключением.
Во-первых, календарь не лучший у шотландцев. Стартовый матч британцы проведут против фаворита и хозяина турнира Германии, которая будет иметь целью задать положительный старт турнира. Во-вторых, интервал между матчами с главными фаворитами меньше – четыре дня вместо пяти.
В-третьих, кадровый потенциал шотландцев не впечатляет. У команды есть неплохая основа с игроками топ-клубов АПЛ (Робертсон, Макгинн, Мактоминей), однако как минимум защитник Ливерпуля не в лучшей форме.
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Другие же игроки представляют команды существенно ниже классом, а глубина состава также не позволяет рассчитывать на сильную ротацию. Шотландия вряд ли завершит группу с "нулем", может даже навязать венграм борьбу за третье место. Но выход в плей-офф выглядит маловероятным.
Ориентировочный стартовый состав: Ганн – Хендри, Маккенна, Тирни – Кристи, Гилмор, Макгрегор, Робертсон – Мактоминей, Макгинн – Адамс.
Прогноз: 4 место в группе.
УГОРЩИНА
- Главный тренер: Марко Росси
- Место в рейтинге ФИФА: 26
- Лучшее выступление на Евро: 3 место (1964)
- Результаты в квалификации: 1 место в группе с Сербией, Черногорией, Литвой и Болгарией (+5=2-1, 17-8)
- Лидеры: Гулачи, Орбан, Собослаи, Шаллаи
- Общая стоимость (Transfermarkt): 164 миллиона евро
- Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Доминик Собослаи (75 миллиона евро)
- Календарь матчей в группе: Календарь матчей в группе: Швейцария (15 июня, 16:00), Германия (19 июня, 19:00), Шотландия (23 июня, 22:00)
Венгры умеют радовать качественной игрой / фото Getty Images
Заявка сборной Венгрии:
Венгрия поедет уже на третье Евро подряд. На прошлых двух команда не доходила далеко, но радовала фанатов хорошим футболом с топ-командами.
Скорее всего, на этот раз будет нечто подобное. Марко Росси уже шесть лет работает с венграми и сколотил крепкий коллектив. Впрочем он постепенно стареет и теряет форму. Замена же для ветеранов пока не такая убедительная.
Главными звездами команды являются вингер Ливерпуля Собослаи и левый защитник Борнмута Керкез. Также Венгрия традиционно имеет сильный десант из Бундеслиги. Лидерами команды должны стать центрбеки Орбан и Салаи, а также форвард Шаллаи.
При идеальном раскладе команда может побороться со Швейцарией за второе место. Однако в это верится не сильно как раз таки из-за авантюрного стиля игры. К тому же и кадровый потенциал "нейтралов" выглядит интереснее Венгрии.
Вероятно, наши соседи будут бороться с Шотландией за третье место. Однако без очков в других матчах вряд ли стоит рассчитывать на выход в плей-офф. А непроигрыш Германии или Швейцарии уже будет выглядеть достижением для команды.
Ориентировочный стартовый состав: Гулачи – Ботка, Орбан, Саллаи, Ланг, Керкез – Него, А. Надь – Собослаи, Шаллаи, Адам.
Прогноз: 3 место в группе без плей-офф.
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ШВЕЙЦАРИЯ
- Главный тренер: Мурат Якин
- Место в рейтинге ФИФА: Место в рейтинге ФИФА: 19
- Лучшее выступление на Евро: четвертьфинал (2020)
- Результаты в квалификации: 2 место в группе с Румынией, Израилем, Беларусью, Косовом и Андоррой (+4=5-1, 22-11)
- Лидеры: Джака, Шакири, Родригес
- Общая стоимость (Transfermarkt): 285 миллионов евро
- Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Мануэль Аканджи (45 миллиона евро)
- Календарь матчей в группе: Венгрия (15 июня, 16:00), Шотландия (19 июня, 22:00), Германия (23 июня, 22:00)
Швейцарцы традиционно являются фаворитами на выход из группы / фото Getty Images
Заявка сборной Швейцарии:
Швейцария традиционно считается крепкой сборной, которая имеет все шансы на выход в плей-офф. В целом же результаты тоже это подтверждают, на пяти последних крупных турнирах (ЧМ и Евро) "нейтралы" непременно проходили группу.
На этот раз подопечным Мурата Якина еще и попалась неплохая компания. Венгры и шотландцы выглядят как непростыми, однако ощутимо уступают в классе и организации игры.
Календарь также будет играть на руку швейцарцам, которые против фаворита квартета немцев будут играть в последнем туре. Если подопечные Якина наберут 4-6 очков в первых двух играх, эта сборная может даже посягнуть на первую строчку в группе.
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Это существенно бы облегчило путь Швейцарии, поскольку в случае второго места команда попадет на вице-чемпиона группы с Испанией, Италией и Хорватией. Тем не менее, программу-минимум в виде выхода в плей-офф "нейтралы" имеют все шансы выполнить.
Состав Швейцарии выглядит довольно сильным. На позиции кипера ведут борьбу за место в основе представители Интера и Боруссии Дортмунд. При том, что Кобель провел феерический сезон в Лиге чемпионов, основным должен быть Зоммер.
В общем в каждом звене есть как лидеры-старожилы, так и перспективные таланты. Хотя даже те же Джака, Шакири, Фройлер и Цубер не выглядят пенсионерами, им не более 32 лет. Поэтому фанаты вполне могут получить положительные эмоции от выступлений этой команды.
Ориентировочный стартовый состав: Зоммер – Аканджи, Эльведи, Шер – Шакири, Джака, Фройлер, Родригес – Варгас, Окафор, Амдуни.
Прогноз: 1/8 финала.