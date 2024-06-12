Совсем скоро, 14 июня, стартует Евро-2024 в Германии. На турнир приедут 24 сборные со всего континента, где разобьются на шесть квартетов. 24 Канал предлагает вам анонс команд в группе Е.
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БЕЛЬГИЯ
- Главный тренер: Доменико Тедеско
- Место в рейтинге ФИФА: 3
- Лучшее выступление на Евро: финал (1980)
- Результаты в квалификации: 1 место в группе с Австрией, Швецией, Казахстаном и Эстонией (+6=2-0, 22-4)
- Лидеры: Лукаку, Де Брюйне, Вертонген, Витсель
- Общая стоимость (Transfermarkt): 585 миллионов евро
- Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Жереми Доку (65 миллионов евро)
- Календарь матчей в группе: Словакия (17 июня, 19:00), Румыния (22 июня, 22:00), Украина (26 июня, 19:00)
Бельгийцы проходят обновление поколения / фото Getty Images
Заявка сборной Бельгии:
В конце 10-х Бельгия пережила золотое поколение, что вылилось в высокие результаты на Евро и Мундиалях. "Красные дьяволы" неизменно выходили в четвертьфиналы, но к трофеям так и не приблизились.
Впрочем немало лидеров той сборной уже потеряли форму или даже покинули команду. Это вылилось в громкий провал на ЧМ-2022, где бельгийцы не вышли из группы. Но после этого сборная начала активно обновляться и привлекать новых талантов.
Особенно это касается нападения, где не имеют места в основе бомбардиры Арсенала и Севильи Троссар и Лукебакио. В опорной зоне прописался партнер Миколенко по Эвертону Онана. Кроме того, остаются на высоком уровне Лукаку, Де Брюйне и Тилеманс.
А вот в защите пока Бельгия рассчитывает на опытных Вертонгена, Кастаня и Витселя. Кроме того, из-за конфликта с тренером сборная не может рассчитывать на одного из лучших вратарей Куртуа.
Все это ставит под вопрос возможный прорыв сборной Бельгии. "Красным" дьяволам" довольно повезло с группой, победа в которой может фактически доставить бельгийцев в четвертьфинал. Атака команды способна нивелировать проблемы в обороне, но и она может зайти в тупик.
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В свою очередь в 1/4 финала Бельгия может выйти на Францию, которая ощутимо превосходит команду Тедеско. Если же Украине удастся потеснить Де Брюйне и компанию с первого места, то путь бельгийцев может завершиться еще раньше.
Ориентировочный стартовый состав: Кастельс – Кастань, Вертонген, Витсель, Теат – Онана, Тилеманс, Де Брюйне – Доку, Лукаку, Опенда.
Прогноз: 1/8 – 1/4 финала.
СЛОВАЧЧИНА
- Главный тренер: Франческо Кальцона
- Место в рейтинге ФИФА: 48
- Лучшее выступление на Евро: 1/8 финала (2016)
- Результаты в квалификации: 2 место в группе с Португалией, Люксембургом, Исландией, Боснией и Герцеговиной и Лихтенштейном (+7=1-2, 17-8)
- Лидеры: Шкриньяр, Дьомбер, Дуда, Куцка
- Общая стоимость (Transfermarkt): 156 миллионов евро
- Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Давид Ганцко (35 миллионов евро)
- Календарь матчей в группе: Бельгия (17 июня, 19:00), Украина (21 июня, 16:00), Румыния (26 июня, 19:00)
Онджей Дуда является лидером сборной Словакии / фото Getty Images
Заявка сборной Словакия:
Словакия довольно неожиданно очень уверенно прошла квалификацию. Наши соседи получили непростую группу, но проигрывали в ней только невероятным португальцам. В остальных восьми матчах подопечные Кальцони выиграли 7 из 8 встреч и без проблем прошли на Евро.
В целом же словаки оказались на третьем континентальном форуме подряд. И стоит отметить, что перспективы команды выглядят довольно неплохо. Словакия имеет лидеров в каждом звене поля.
Особенно неплохо выглядят защита и полузащита, где игрой заправляют Шкриньяр с ПСЖ, Ганцко с Фейеноорда и Лоботка из Наполи. В нападении же хорошо показывают себя в сборной Хараслин и Суслов.
Да, словаки по кадровому подбору уступают бельгийцам и украинцам. Однако благодаря характеру и организации игры от Кальцони команда может отобрать очки у фаворитов, а также даже рассчитывать на победу с Румынией.
Этого должно хватить для выхода в плей-офф, что уже можно расценить для Словакии как успех. Дальнейший проход маловероятен, на это стоит рассчитывать лишь в случае провала Бельгии или Украины в группе.
Ориентировочный стартовый состав: Дубравка – Дёмбер, Вавро, Шкриньяр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Хараслин, Стрелец, Суслов.
Прогноз: 1/8 финала.
РУМЫНИЯ
- Главный тренер: Эдвард Йорданеску
- Место в рейтинге ФИФА: 46
- Лучшее выступление на Евро: 1/4 финала (2000)
- Результаты в квалификации: 1 место в группе со Швейцарией, Израилем, Беларусью, Косовом и Андоррой (+6=4-0, 16-5)
- Лидеры: Дрегушин, Станчу, Бурча, Алибек
- Общая стоимость (Transfermarkt): 92 миллионов евро
- Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Раду Дрегушин (25 миллионов евро)
- Календарь матчей в группе: Украина (17 июня, 16:00), Бельгия (22 июня, 22:00), Словакия (26 июня, 19:00)
Сборная Румынии не хватает звезд с неба / фото Getty Images
Заявка сборной Румынии:
Как и в случае со Словакией, румыны довольно неожиданно прошли квалификацию очень уверенно. Конечно, нашим другим соседям очень повезло с группой, где из серьезных оппонентов была разве что Швейцария.
Команда под руководством сына легендарного Ангела Йорданеску не только выиграла группу, а еще и не потерпела ни одного поражения. При этом состав команды выглядит, мягко говоря, несильно.
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Единственным игроком, приближенным к топ-уровню, является защитник Тоттенхэма Раду Дрегушин. С натяжкой таковым является и вратарь Молдован, но он присоединился к Атлетико лишь этой зимой и пока выглядит глубоким дублером Облака.
Другие же футболисты играют за очень скромные клубы Европы и даже Азии. Румыны лелеют надежды на молодое поколение в нападении с громкими фамилиями – Хаджи, Пушкаш и Марин. Попадание на Евро уже можно назвать успехом для румын, а возможный выход в плей-офф может стать топ-сенсацией.
Тем не менее, группа в Румынии хоть и не из самых тяжелых, но все соперники имеют ощутимое преимущество как кадрово, так и не тренерском мостике. Поэтому фанатам команды не стоит рассчитывать на более чем 1-2 очка.
Ориентировочный стартовый состав: Молдован – Рациу, Дрегушин, Бурча, Банку – Марин, Ман – Хаджи, Станчу, Драгуш – Пушкаш.
Прогноз: 4 место в группе.
УКРАИНА
- Главный тренер: Сергей Ребров
- Место в рейтинге ФИФА: 22
- Лучшее выступление на Евро: 1/4 финала (2020)
- Результаты в квалификации: 3 место в группе с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой (+4=2-2, 11-8)
- Матчи в стыках: Босния и Герцеговина (2:1), Исландия (2:1)
- Лидеры: Зинченко, Ярмоленко, Судаков, Степаненко, Цыганков
- Общая стоимость (Transfermarkt): 379 миллионов евро
- Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Александр Зинченко (38 миллионов евро)
- Календарь матчей в группе: Румыния (17 июня, 16:00), Словакия (21 июня, 16:00), Бельгия (26 июня, 19:00)
Сборная Украины вышла на четвертое Евро подряд / фото с сайта УАФ
Заявка сборной Украины:
Трудно поверить, но Украина сыграет уже аж на четвертом подряд Евро. Успех наша команда праздновала только на прошлом турнире, добравшись до четвертьфинала. Впрочем даже тогда к игре "сине-желтых" было немало вопросов.
Действующую сборную называют едва ли не самой сильной в истории нашей страны. Половина футболистов представляют топ-чемпионаты Европы, другие же нынче на ведущих ролях в УПЛ. Да и руководит командой, возможно, сильнейший отечественный тренер современности Сергей Ребров.
Особенно радует широкий выбор тренера в полузащите и нападении. Основная ставка будет сделана на таланта Шахтера Судакова, а также трио из Ла Лиги и АПЛ Цыганкова, Довбыка и Мудрика.
Защита же вызывает определенное беспокойство. Дублеры Забарного и Матвиенко не сильно впечатляют в сборной, а травма Миколенко за три дня до старта Евро рискует обнажить серьезную проблему слева.
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Вероятно, в первых матчах Ребров слева выпустит Зинченко, но в сборной Александр нечасто играл на привычной по Арсеналу позиции. С другой стороны, радует игра Конопли справа. Ефим активно помогает нападению, а в случае чего игрока Шахтера может подменить Тымчик.
Группа на Евро попалась Украине довольно нетяжелая. Наша команда выглядит фаворитом в борьбе со словаками и румынами. Более того, при идеальных раскладах "сине-желтые" могут еще и обойти Бельгию, но об этом пока думать не стоит.
Объективно, 1/8 финала – это программа-минимум для нашей команды. Кадровый потенциал сполна позволяет рассчитывать на плей-офф, но уже на первой стадии нашим соперником могут стать Нидерланды.
Подопечные Кумана имеют очень сильный состав, но травмы де Йонга и Копмейнерса в сочетании с фартом и нашей игрой могут помочь нашей команде совершить сенсацию. Повторение выхода в четвертьфинал Евро уже позволит назвать выступление на чемпионате успешным.
Ориентировочный стартовый состав: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Степаненко, Шапаренко, Судаков – Цыганков, Довбик, Мудрик.
Прогноз: 1/8 – 1/4 финала.
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