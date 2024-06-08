Лічені дні залишаються до старту чемпіонату Європи з футболу. До Німеччини з'їдуться 24 топ-збірні континенту, які будуть розділені на шість квартетів. 24 Канал пропонує вам анонс команд у групі А.
До теми Євро-2024 у Німеччині: список учасників, склад груп та повний календар матчів
НІМЕЧЧИНА
- Головний тренер: Юліан Нагельсманн
- Місце в рейтингу ФІФА: 16
- Результати у кваліфікації: не проходили на правах господаря
- Лідери: Ноєр, Рюдігер, Кроос, Гюндоган, Мусіала
- Загальна вартість (Transfermarkt): 875 мільйонів євро
- Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Флоріан Вірц (130 мільйонів євро)
- Календар матчів у групі: Шотландія (14 червня, 22:00), Угорщина (19 червня, 19:00), Швейцарія (23 червня, 22:00)
Німці є господарями чемпіонату Європи-2024 / фото Getty Images
Заявка збірної Німеччини:
Збірна Німеччини вже півтора року не проводить офіційні матчі після провально ЧС-2022. За цей час Бундестім отримав чимало критики як за свою гру, так і результати у спарингах.
Це призвело до зміни тренера, Фліка замінили на молодого Нагельсманна. Саме при Юліані команда почала показувати стабільність. Тренер має у своєму активі багатьох топових гравців, яких тепер намагається зібрати у єдиний механізм.
Схоже, що саме на Євро Німеччина має бути на піку форми та можливостей. Група Бундестім дісталась не дуже складна, а у плей-оф проблеми мають початись лише із чвертьфіналу.
До того ж, на боці німців будуть як домашні трибуни, так і лояльність арбітрів. Ця команда цілком може зазіхнути і на завоювання трофея, адже всі найсильніші гравці є в заявці та провели успішний сезон.
На заваді ж можуть стати травми. Чимало футболістів відіграли дуже багато ігор в сезоні, тому на Євро можуть бути не в оптимальних кондиціях. Цю проблему має компенсувати глибина складу. Тому у Нагельсманна є всі карти в руках, щоб запалити на домашньому турнірі.
Орієнтовний стартовий склад: Ноєр – Кімміх, Шлоттербек, Рюдігер, Раум – Кроос, Гюндоган – Мусіала, Гаверц, Вірц – Фюллькруг.
Прогноз: 1/2 фіналу – фінал.
Читайте також Україна зберегла нічию із Німеччиною у рамках підготовки до Євро-2024
ШОТЛАНДІЯ
- Головний тренер: Стів Кларк
- Місце в рейтингу ФІФА: 39
- Найкращий виступ на Євро: 3 місце в групі (1992, 1996)
- Результати у кваліфікації: 2 місце в групі з Іспанією, Норвегією, Грузією та Кіпром (+5=2-1, 17-8)
- Лідери: Робертсон, Мактоміней, Тірні, Крісті, Адамс
- Загальна вартість (Transfermarkt): 206 мільйонів євро
- Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Скотт Мактоміней (32 мільйона євро)
- Календар матчів у групі: Німеччина (14 червня, 22:00), Швейцарія (19 червня, 22:00), Угорщина (23 червня, 22:00)
Шотландці досі не виходили у плей-оф на ЧС чи Євро / фото Getty Images
Заявка збірної Шотландії:
Шотландці провели доволі потужну кваліфікацію та майже вирвали перше місце в групі у Іспанії. А перед цим "тартанова армія" впевнено пройшла групу Ліги націй з Україною та вийшла у дивізіон А.
Все це наштовхує на думку, що британська команда має продовжити феєрію на самому Євро. Проте на крупних турнірах шотландці зазвичай розчаровують та не виходять з групи. І звітне Євро не має стати виключенням.
По-перше, календар не найкращий у шотландців. Стартовий матч британці проведуть проти фаворита та господаря турніру Німеччини, яка матиме на меті задати позитивний старт турніру. По-друге, інтервал між матчами з головними фаворитами менший – чотири дні замість п'яти.
По-третє, кадровий потенціал шотландців не вражає. У команди є непогана основа з гравцями топ-клубів АПЛ (Робертсон, Макгінн, Мактоміней), проте як мінімум захисник Ліверпуля не в найкращій формі.
Варто знати Збірна Реброва чекає підтримку 12-го гравця: де дивитись матчі України на Євро-2024
Інші ж гравці представляють команди суттєво нижче класом, а глибина складу також не дозволяє розраховувати на сильну ротацію. Шотландія навряд чи завершить групу з "нулем", може навіть нав'язати угорцям боротьбу за третє місце. Але вихід у плей-оф виглядає малоймовірним.
Орієнтовний стартовий склад: Ганн – Хендрі, Маккенна, Тірні – Крісті, Гілмор, Макгрегор, Робертсон – Мактоміней, Макгінн – Адамс.
Прогноз: 4 місце в групі.
УГОРЩИНА
- Головний тренер: Марко Россі
- Місце в рейтингу ФІФА: 26
- Найкращий виступ на Євро: 3 місце (1964)
- Результати у кваліфікації: 1 місце в групі з Сербією, Чорногорією, Литвою та Болгарією (+5=2-1, 17-8)
- Лідери: Гулачі, Орбан, Собослаї, Шаллаї
- Загальна вартість (Transfermarkt): 164 мільйона євро
- Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Домінік Собослаї (75 мільйона євро)
- Календар матчів у групі: Швейцарія (15 червня, 16:00), Німеччина (19 червня, 19:00), Шотландія (23 червня, 22:00)
Угорці вміють тішити якісною грою / фото Getty Images
Заявка збірної Угорщини:
Угорщина поїде вже на третє Євро поспіль. На минулих двох команда не доходила далеко, але тішила фанатів гарним футболом з топ-командами.
Скоріш за все, цього разу буде щось подібне. Марко Россі вже шість років працює з угорцями та сколотив міцний колектив. Втім він поступово старшає та втрачає форму. Заміна ж для ветеранів поки не така переконлива.
Головними зірками команди є вінгер Ліверпуля Собослаї та лівий захисник Борнмута Керкез. Також Угорщина традиційно має сильний десант з Бундесліги. Лідерами команди мають стати центрбеки Орбан та Салаї, а також форвард Шаллаї.
За ідеального розкладу команда може поборотися зі Швейцарією за друге місце. Проте у це віриться не сильно як раз таки через авантюрний стиль гри. До того ж і кадровий потенціал "нейтралів" виглядає цікавішим за Угорщину.
Ймовірно, наші сусіди боротимуться з Шотландією за третє місце. Проте без очок в інших матчах навряд чи варто розраховувати на вихід у плей-оф. А непрограш Німеччині чи Швейцарії вже буде виглядати досягненням для команди.
Орієнтовний стартовий склад: Гулачі – Ботка, Орбан, Саллаї, Ланг, Керкез – Него, А. Надь – Собослаї, Шаллаї, Адам.
Прогноз: 3 місце в групі без плей-оф.
До теми Не Україною єдиною: розклад найкращих товариських матчів напередодні Євро-2024
ШВЕЙЦАРІЯ
- Головний тренер: Мурат Якін
- Місце в рейтингу ФІФА: 19
- Найкращий виступ на Євро: чвертьфінал (2020)
- Результати у кваліфікації: 2 місце в групі з Румунією, Ізраїлем, Білоруссю, Косовом та Андоррою (+4=5-1, 22-11)
- Лідери: Джака, Шакірі, Родрігес
- Загальна вартість (Transfermarkt): 285 мільйонів євро
- Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Мануель Аканджі (45 мільйона євро)
- Календар матчів у групі: Угорщина (15 червня, 16:00), Шотландія (19 червня, 22:00), Німеччина (23 червня, 22:00)
Швейцарці традиційно є фаворитами на вихід з групи / фото Getty Images
Заявка збірної Швейцарії:
Швейцарія традиційно вважається міцною збірною, яка має всі шанси на вихід у плей-оф. Загалом же результати теж це підтверджують, на п'яти останніх крупних турнірах (ЧС та Євро) "нейтрали" неодмінно проходили групу.
Цього разу підопічним Мурата Якіна ще і попалась непогана компанія. Угорці та шотландці виглядають наче непростими, проте відчутно поступаються в класі та організації гри.
Календар також гратиме на руку швейцарцям, які проти фаворита квартету німців гратимуть в останньому турі. Якщо підопічні Якіна наберуть 4-6 очок в перших двох іграх, ця збірна може навіть зазіхнути на першу сходинку в групі.
Цікаво знати Футбольні голоси України: хто коментуватиме матчі Євро-2024
Це суттєво б облегшило шлях Швейцарії, оскільки у випадку другого місця команда потрапить на віцечемпіона групи з Іспанією, Італією та Хорватією. Тим не менш, програму-мінімум у вигляді виходу до плей-оф "нейтрали" мають всі шанси виконати.
Склад Швейцарії виглядає доволі сильним. На позиції кіпера ведуть боротьбу за місце в основі представники Інтера та Боруссії Дортмунд. При тому, що Кобель провів феєричний сезон в Лізі чемпіонів, основним має бути Зоммер.
Загалом в кожній ланці є як лідери-старожили, так і перспективні таланти. Хоча навіть ті ж Джака, Шакірі, Фройлер та Цубер не виглядають пенсіонерами, їм не більше 32 років. Тому фанати цілком можуть отримати позитивні емоції від виступів цієї команди.
Орієнтовний стартовий склад: Зоммер – Аканджі, Ельведі, Шер – Шакірі, Джака, Фройлер, Родрігес – Варгас, Окафор, Амдуні.
Прогноз: 1/8 фіналу.