Лічені дні залишаються до старту чемпіонату Європи з футболу. До Німеччини з'їдуться 24 топ-збірні континенту, які будуть розділені на шість квартетів. 24 Канал пропонує вам анонс команд у групі А.

До теми Євро-2024 у Німеччині: список учасників, склад груп та повний календар матчів

НІМЕЧЧИНА

Головний тренер : Юліан Нагельсманн

: Юліан Нагельсманн Місце в рейтингу ФІФА : 16

: 16 Результати у кваліфікації : не проходили на правах господаря

: не проходили на правах господаря Лідери : Ноєр, Рюдігер, Кроос, Гюндоган, Мусіала

: Ноєр, Рюдігер, Кроос, Гюндоган, Мусіала Загальна вартість (Transfermarkt) : 875 мільйонів євро

: 875 мільйонів євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Флоріан Вірц (130 мільйонів євро)

: Флоріан Вірц (130 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Шотландія (14 червня, 22:00), Угорщина (19 червня, 19:00), Швейцарія (23 червня, 22:00)



Німці є господарями чемпіонату Європи-2024 / фото Getty Images

Заявка збірної Німеччини:

ВОРОТАРІ: Мануель Ноєр (Баварія), Александер Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

ЗАХИСНИКИ: Йозуа Кімміх (Баварія), Бенжамін Хенрікс (Лейпциг), Вальдемар Антон (Штутгарт), Ніко Шлоттербек (Боруссія Д), Джонатан Та (Баєр), Антоніо Рюдігер (Реал), Робін Кох (Айнтрахт), Давід Раум (Лейпциг), Максіміліан Міттельштадт (Штуттгарт).

ПІВЗАХИСНИКИ: Паскаль Гросс (Брайтон), Александар Павлович (Баварія), Тоні Кроос (Реал), Роберт Андріх (Баєр) Ілкай Гюндоган (Барселона), Кріс Фюріх (Штутгарт), Джамал Мусіала (Баварія), Флоріан Вірц (Баєр), Лерой Сане (Баварія).

НАПАДНИКИ: Ніклас Фюллькруг (Боруссія Д), Кай Гаверц (Арсенал), Томас Мюллер (Баварія), Максіміліан Баєр (Гоффенхайм), Деніз Ундав (Штутгарт).

Збірна Німеччини вже півтора року не проводить офіційні матчі після провально ЧС-2022. За цей час Бундестім отримав чимало критики як за свою гру, так і результати у спарингах.

Це призвело до зміни тренера, Фліка замінили на молодого Нагельсманна. Саме при Юліані команда почала показувати стабільність. Тренер має у своєму активі багатьох топових гравців, яких тепер намагається зібрати у єдиний механізм.

Схоже, що саме на Євро Німеччина має бути на піку форми та можливостей. Група Бундестім дісталась не дуже складна, а у плей-оф проблеми мають початись лише із чвертьфіналу.

До того ж, на боці німців будуть як домашні трибуни, так і лояльність арбітрів. Ця команда цілком може зазіхнути і на завоювання трофея, адже всі найсильніші гравці є в заявці та провели успішний сезон.

На заваді ж можуть стати травми. Чимало футболістів відіграли дуже багато ігор в сезоні, тому на Євро можуть бути не в оптимальних кондиціях. Цю проблему має компенсувати глибина складу. Тому у Нагельсманна є всі карти в руках, щоб запалити на домашньому турнірі.

Орієнтовний стартовий склад: Ноєр – Кімміх, Шлоттербек, Рюдігер, Раум – Кроос, Гюндоган – Мусіала, Гаверц, Вірц – Фюллькруг.

Прогноз: 1/2 фіналу – фінал.

Читайте також Україна зберегла нічию із Німеччиною у рамках підготовки до Євро-2024

ШОТЛАНДІЯ

Головний тренер : Стів Кларк

: Стів Кларк Місце в рейтингу ФІФА : 39

: 39 Найкращий виступ на Євро : 3 місце в групі (1992, 1996)

: 3 місце в групі (1992, 1996) Результати у кваліфікації : 2 місце в групі з Іспанією, Норвегією, Грузією та Кіпром (+5=2-1, 17-8)

: 2 місце в групі з Іспанією, Норвегією, Грузією та Кіпром (+5=2-1, 17-8) Лідери : Робертсон, Мактоміней, Тірні, Крісті, Адамс

: Робертсон, Мактоміней, Тірні, Крісті, Адамс Загальна вартість (Transfermarkt) : 206 мільйонів євро

: 206 мільйонів євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Скотт Мактоміней (32 мільйона євро)

: Скотт Мактоміней (32 мільйона євро) Календар матчів у групі: Німеччина (14 червня, 22:00), Швейцарія (19 червня, 22:00), Угорщина (23 червня, 22:00)



Шотландці досі не виходили у плей-оф на ЧС чи Євро / фото Getty Images

Заявка збірної Шотландії:

ВОРОТАРІ: Агнус Ганн (Норвіч), Крейг Гордон (Хартс), Зандер Кларс (Хартс).

ЗАХИСНИКИ: Ентоні Ралстон (Селтік), Ліам Купер (Лідс), Грант Хенлі (Норвіч), Джек Хендрі (Аль-Еттіфак), Скотт Маккенна (Копенгаген), Джон Суттар (Рейнджерс), Раян Портеус (Вотфорд), Ендрю Робертсон (Ліверпуль), Кіран Тірні (Реал Сосьєдад), Грегг Тейлор (Селтік), Росс Макрорі (Брістоль).

ПІВЗАХИСНИКИ: Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед), Біллі Гілмор (Брайтон), Джон Макгінн (Астон Вілла), Каллум Макгрегор (Селтік), Раян Крісті (Борнмут), Раян Джек (Рейнджерс), Стюарт Армстронг (Саутгемптон), Кенні Маклін (Норвіч).

НАПАДНИКИ: Че Адамс (Саутгемптон), Джеймс Форрест (Селтік), Лоуренс Шенкленд (Хартс), Томмі Конвей (Брістоль).

Шотландці провели доволі потужну кваліфікацію та майже вирвали перше місце в групі у Іспанії. А перед цим "тартанова армія" впевнено пройшла групу Ліги націй з Україною та вийшла у дивізіон А.

Все це наштовхує на думку, що британська команда має продовжити феєрію на самому Євро. Проте на крупних турнірах шотландці зазвичай розчаровують та не виходять з групи. І звітне Євро не має стати виключенням.

По-перше, календар не найкращий у шотландців. Стартовий матч британці проведуть проти фаворита та господаря турніру Німеччини, яка матиме на меті задати позитивний старт турніру. По-друге, інтервал між матчами з головними фаворитами менший – чотири дні замість п'яти.

По-третє, кадровий потенціал шотландців не вражає. У команди є непогана основа з гравцями топ-клубів АПЛ (Робертсон, Макгінн, Мактоміней), проте як мінімум захисник Ліверпуля не в найкращій формі.

Варто знати Збірна Реброва чекає підтримку 12-го гравця: де дивитись матчі України на Євро-2024

Інші ж гравці представляють команди суттєво нижче класом, а глибина складу також не дозволяє розраховувати на сильну ротацію. Шотландія навряд чи завершить групу з "нулем", може навіть нав'язати угорцям боротьбу за третє місце. Але вихід у плей-оф виглядає малоймовірним.

Орієнтовний стартовий склад: Ганн – Хендрі, Маккенна, Тірні – Крісті, Гілмор, Макгрегор, Робертсон – Мактоміней, Макгінн – Адамс.

Прогноз: 4 місце в групі.

УГОРЩИНА

Головний тренер : Марко Россі

: Марко Россі Місце в рейтингу ФІФА : 26

: 26 Найкращий виступ на Євро : 3 місце (1964)

: 3 місце (1964) Результати у кваліфікації : 1 місце в групі з Сербією, Чорногорією, Литвою та Болгарією (+5=2-1, 17-8)

: 1 місце в групі з Сербією, Чорногорією, Литвою та Болгарією (+5=2-1, 17-8) Лідери : Гулачі, Орбан, Собослаї, Шаллаї

: Гулачі, Орбан, Собослаї, Шаллаї Загальна вартість (Transfermarkt) : 164 мільйона євро

: 164 мільйона євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Домінік Собослаї (75 мільйона євро)

: Домінік Собослаї (75 мільйона євро) Календар матчів у групі: Швейцарія (15 червня, 16:00), Німеччина (19 червня, 19:00), Шотландія (23 червня, 22:00)



Угорці вміють тішити якісною грою / фото Getty Images

Заявка збірної Угорщини:

ВОРОТАРІ: Петер Гулачі (Лейпциг), Денеш Дібус (Ференцварош), Петер Саппанош (Пакш).

ЗАХИСНИКИ: Адам Ланг (Омонія), Ботонд Балог (Парма), Ендре Ботка (Ференцварош), Аттіла Салаї (Фрайбург), Віллі Орбан (Лейпциг), Аттіла Фіола (Фехервар), Жолт Надь (Академія Пушкаша), Мілош Керкез (Борнмут), Мартон Дардаї (Герта), Бендегуз Болла (Серветт).

ПІВЗАХИСНИКИ: Лоїк Него (Гавр), Адам Шафер (Уніон), Адам Надь (Спеція), Ласло Кляйнхаслер (Хайдук), Домінік Собослаї (Ліверпуль), Каллум Стайлз (Сандерленд), Міхай Ката (МТК).

НАПАДНИКИ: Ролланд Шаллаї (Фрайбург), Даніель Газдаг (Філадельфія), Мартін Адам (Ульсан), Крістофер Хорват (Кечкемет), Барнабаш Варга (Ференцварош), Кевін Чобот (Уйпешт).

Угорщина поїде вже на третє Євро поспіль. На минулих двох команда не доходила далеко, але тішила фанатів гарним футболом з топ-командами.

Скоріш за все, цього разу буде щось подібне. Марко Россі вже шість років працює з угорцями та сколотив міцний колектив. Втім він поступово старшає та втрачає форму. Заміна ж для ветеранів поки не така переконлива.

Головними зірками команди є вінгер Ліверпуля Собослаї та лівий захисник Борнмута Керкез. Також Угорщина традиційно має сильний десант з Бундесліги. Лідерами команди мають стати центрбеки Орбан та Салаї, а також форвард Шаллаї.

За ідеального розкладу команда може поборотися зі Швейцарією за друге місце. Проте у це віриться не сильно як раз таки через авантюрний стиль гри. До того ж і кадровий потенціал "нейтралів" виглядає цікавішим за Угорщину.

Ймовірно, наші сусіди боротимуться з Шотландією за третє місце. Проте без очок в інших матчах навряд чи варто розраховувати на вихід у плей-оф. А непрограш Німеччині чи Швейцарії вже буде виглядати досягненням для команди.

Орієнтовний стартовий склад: Гулачі – Ботка, Орбан, Саллаї, Ланг, Керкез – Него, А. Надь – Собослаї, Шаллаї, Адам.

Прогноз: 3 місце в групі без плей-оф.

До теми Не Україною єдиною: розклад найкращих товариських матчів напередодні Євро-2024

ШВЕЙЦАРІЯ

Головний тренер : Мурат Якін

: Мурат Якін Місце в рейтингу ФІФА : 19

: 19 Найкращий виступ на Євро : чвертьфінал (2020)

: чвертьфінал (2020) Результати у кваліфікації : 2 місце в групі з Румунією, Ізраїлем, Білоруссю, Косовом та Андоррою (+4=5-1, 22-11)

: 2 місце в групі з Румунією, Ізраїлем, Білоруссю, Косовом та Андоррою (+4=5-1, 22-11) Лідери : Джака, Шакірі, Родрігес

: Джака, Шакірі, Родрігес Загальна вартість (Transfermarkt) : 285 мільйонів євро

: 285 мільйонів євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Мануель Аканджі (45 мільйона євро)

: Мануель Аканджі (45 мільйона євро) Календар матчів у групі: Угорщина (15 червня, 16:00), Шотландія (19 червня, 22:00), Німеччина (23 червня, 22:00)



Швейцарці традиційно є фаворитами на вихід з групи / фото Getty Images

Заявка збірної Швейцарії:

ВОРОТАРІ: Янн Зоммер (Інтер), Грегор Кобель (Боруссія Д), Айвон Мвого (Лорьян).

ЗАХИСНИКИ: Сільвен Відмер (Майнц), Седрік Цезігер (Вольфсбург), Мануель Аканджі (Манчестер Сіті), Фабіан Шер (Ньюкасл), Ніко Ельведі (Боруссія М), Рікардо Родрігес (Торіно), Леонідас Стергіу (Штутгарт), Мішель Ебішер (Болонья).

ПІВЗАХИСНИКИ: Граніт Джака (Баєр), Ремо Фройлер (Болонья), Деніс Закарія (Монако), Джердан Шакірі (Чікаго Файр), Фабіан Рідер (Ренн), Ардон Яшарі (Люцерн), Венсан Сьєрро (Тулуза), Ренато Штеффен (Лугано), Стівен Цубер (АЕК).

НАПАДНИКИ: Брель Емболо (Монако), Бруно Варгас (Аугсбург), Ноа Окафор (Мілан), Зекі Амдуні (Бернлі), Анді Зекірі (Генк), Ден Ндой (Болонья), Квадво Дуа (Лудогорець).

Швейцарія традиційно вважається міцною збірною, яка має всі шанси на вихід у плей-оф. Загалом же результати теж це підтверджують, на п'яти останніх крупних турнірах (ЧС та Євро) "нейтрали" неодмінно проходили групу.

Цього разу підопічним Мурата Якіна ще і попалась непогана компанія. Угорці та шотландці виглядають наче непростими, проте відчутно поступаються в класі та організації гри.

Календар також гратиме на руку швейцарцям, які проти фаворита квартету німців гратимуть в останньому турі. Якщо підопічні Якіна наберуть 4-6 очок в перших двох іграх, ця збірна може навіть зазіхнути на першу сходинку в групі.

Цікаво знати Футбольні голоси України: хто коментуватиме матчі Євро-2024

Це суттєво б облегшило шлях Швейцарії, оскільки у випадку другого місця команда потрапить на віцечемпіона групи з Іспанією, Італією та Хорватією. Тим не менш, програму-мінімум у вигляді виходу до плей-оф "нейтрали" мають всі шанси виконати.

Склад Швейцарії виглядає доволі сильним. На позиції кіпера ведуть боротьбу за місце в основі представники Інтера та Боруссії Дортмунд. При тому, що Кобель провів феєричний сезон в Лізі чемпіонів, основним має бути Зоммер.

Загалом в кожній ланці є як лідери-старожили, так і перспективні таланти. Хоча навіть ті ж Джака, Шакірі, Фройлер та Цубер не виглядають пенсіонерами, їм не більше 32 років. Тому фанати цілком можуть отримати позитивні емоції від виступів цієї команди.

Орієнтовний стартовий склад: Зоммер – Аканджі, Ельведі, Шер – Шакірі, Джака, Фройлер, Родрігес – Варгас, Окафор, Амдуні.

Прогноз: 1/8 фіналу.