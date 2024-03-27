В отборе на Евро-2024 завершились все матчи плей-офф. Благодаря этому определились все 24 сборные, которые летом примут участие в чемпионате Европы-2024 в Германии, пишет 24 канал.

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Состав групп

Будет среди них и Украина, которая в финале стыковых игр одолела Исландию. Для "сине-желтых" это будет четвертое подряд участие на Евро. В общем сформировались шесть групп на турнире, их состав следующий:

ГРУППА А : Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария. ГРУППА В : Испания, Хорватия, Италия, Албания.

: Испания, Хорватия, Италия, Албания. ГРУППА С : Словения, Дания, Сербия, Англия.

: Словения, Дания, Сербия, Англия. ГРУППА D : Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.

: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция. ГРУППА Е : Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.

: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина. ГРУППА F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

Стартовый матч турнира пройдет 14 июня в Мюнхене, где Германия будет противостоять Шотландии. Украина свои матчи группы проведет 17, 21 и 26 июня. Вашему вниманию – полный календарь матчей Евро-2024.

ГРУППОВАЯ СТАДИЯ

ДАТА ВРЕМЯ ГРУППА МАТЧ ГОРОД 14 июня 22:00 А Германия – Шотландия Мюнхен 15 июня 16:00 А Венгрия – Швейцария Кельн 15 июня 19:00 В Испания – Хорватия Берлин 15 июня 22:00 В Италия – Албания Дортмунд 16 июня 16:00 D Польша – Нидерланды Гамбург 16 июня 19:00 С Словения – Дания Штутгарт 16 июня 22:00 С Сербия – Англия Гельзенкирхен 17 июня 16:00 Е Румыния – Украина Мюнхен 17 июня 19:00 Е Бельгия – Словакия Франкфурт 17 июня 22:00 D Австрия – Франция Дюссельдорф 18 июня 19:00 F Турция – Грузия Дортмунд 18 июня 22:00 F Португалия – Чехия Лейпциг 19 июня 16:00 В Хорватия – Албания Гамбург 19 июня 19:00 А Германия – Венгрия Штутгарт 19 июня 22:00 А Шотландия – Швейцария Кельн 20 июня 16:00 С Словения – Сербия Мюнхен 20 июня 19:00 С Дания – Англия Франкфурт 20 июня 22:00 В Испания – Италия Гельзенкирхен 21 июня 16:00 Е Словакия – Украина Дюссельдорф 21 июня 19:00 D Польша – Австрия Берлин 21 июня 22:00 D Нидерланды – Франция Лейпциг 22 июня 16:00 F Грузия – Чехия Гамбург 22 июня 19:00 F Турция – Португалия Дортмунд 22 июня 22:00 Е Бельгия – Румыния Кельн 23 июня 22:00 А Швейцария – Германия Франкфурт 23 июня 22:00 А Шотландия – Венгрия Штутгарт 24 июня 22:00 В Албания – Испания Дюссельдорф 24 июня 22:00 В Хорватия – Италия Лейпциг 25 июня 19:00 D Нидерланды – Австрия Берлин 25 июня 19:00 D Франция – Польша Дортмунд 25 июня 22:00 С Англия – Словения Кельн 25 июня 22:00 С Дания – Сербия Мюнхен 26 июня 19:00 Е Словакия – Румыния Франкфурт 26 июня 19:00 Е Украина – Бельгия Штутгарт 26 июня 22:00 F Грузия – Португалия Гельзенкирхен 26 июня 22:00 F Чехия – Турция Гамбург

1/8 ФИНАЛА

ДАТА ВРЕМЯ № МАТЧ ГОРОД 29 июня 19:00 37 2 А – 2 В Берлин 29 июня 22:00 38 1 А – 2 С Дортмунд 30 июня 19:00 39 1 С – 3 D/E/F Гельзенкирхен 30 июня 22:00 40 1 B – 3 A/D/E/F Кельн 1 июля 19:00 41 2 D – 2 E Дюссельдорф 1 июля 22:00 42 1 F – 3 A/B/C Франкфурт 2 июля 19:00 43 1 E – 3 A/B/C/D Мюнхен 2 июля 22:00 44 1 D – 2 F Лейпциг

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1/4 ФИНАЛА

ДАТА ВРЕМЯ № МАТЧ ГОРОД 5 июля 19:00 45 Матч 40 – Матч 38 Штутгарт 5 июля 22:00 46 Матч 42 – Матч 41 Гамбург 6 июля 19:00 47 Матч 39 – Матч 37 Дюссельдорф 6 июля 22:00 48 Матч 43 – Матч 44 Берлин

1/2 ФИНАЛА

ДАТА ВРЕМЯ № МАТЧ ГОРОД 9 июля 22:00 49 Матч 45– Матч 46 Мюнхен 10 июля 22:00 50 Матч 48 – Матч 47 Дортмунд

Финал состоится 14 июля в Берлине на арене "Олимпиаштадион". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Напомним, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в 2021 году в финале одолела по пенальти Англию.