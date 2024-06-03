Менее чем через две недели, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. На турнир, который пройдет в Германии, съедутся 24 лучшие сборные континента.
Следите с нами Первый матч перед Евро-2024: онлайн-трансляция матча Германия – Украина
Календарь спаррингов в июне
Тем временем, накануне Евро команды проводят двухнедельные сборы ради лучшей подготовки к турниру. Неотъемлемой частью этих сборов являются товарищеские матчи
Они лишены турнирной мотивации, поэтому тренеры могут отработать определенные эксперименты. Зрители же получают интересный футбольный контент во время паузы между соревнованиями.
К примеру, сборная Украины проведет аж три спарринга накануне Евро-2024. Соперниками команды Сергея Реброва будут Германия, Польша и Молдова. Вашему вниманию – расписание самых интересных товарищеских матчей на ближайшие две недели.
3 июня (понедельник)
- 20:00 Хорватия – Северная Македония
- 21:45 Германия – Украина
- 21:45 Англия – Босния и Герцеговина
4 июня (вторник)
- 19:00 Словения – Армения
- 21:30 Румыния – Болгария
- 21:45 Австрия – Сербия
- 21:45 Ирландия – Венгрия
- 21:45 Португалия – Финляндия
- 21:45 Италия – Турция
5 июня (среда)
- 20:00 Дания – Швеция
- 21:30 Бельгия – Черногория
- 22:00 Франция – Люксембург
- 22:30 Испания – Андорра
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6 июня (четверг)
- 21:45 Нидерланды – Канада
7 июня (пятница)
- 21:45 Польша – Украина
- 21:45 Англия – Исландия
- 21:45 Германия – Греция
- 21:45 Шотландия – Финляндия
8 июня (суббота)
- 19:00 Венгрия – Израиль
- 19:00 Швеция – Сербия
- 19:00 Швейцария – Австрия
- 19:45 Португалия – Хорватия
- 20:30 Дания – Норвегия
- 21:00 Бельгия – Люксембург
- 22:30 Испания – Северная Ирландия
9 июня (воскресенье)
- 21:45 Италия – Босния и Герцеговина
- 21:45 Словакия – Уэльс
- 22:15 Франция – Канада
10 июня (понедельник)
- 19:00 Чехия – Северная Македония
- 21:45 Нидерланды – Исландия
- 22:15 Польша – Турция
11 июня (вторник)
- 19:00 Молдова – Украина
- 21:45 Португалия – Ирландия
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Где смотреть
Все выше указанные спарринги проходят под эгидой УЕФА, который и занимается показом матчей. В Украине официальным транслятором этих игр является ОТТ-платформа Megogo.
Именно там зрители смогут увидеть онлайн матчи команд-участниц Евро-2024. Что же касается игр с участием Украины, то нашу сборную в прямом эфире можно увидеть также на региональных каналах Общественного.
Напомним, что Евро-2024 в Украине также будут транслировать Megogo (для интернет-пользователей) и Общественное (для телезрителей). Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля на стадионах Германии.