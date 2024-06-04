В одном квартете со сборной Украины также сыграют Румыния, Словакия и Бельгия. Подопечные Сергея Реброва проведут как минимум три матча на чемпионате Европы по футболу в Германии.

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Кто в Украине покажет матчи Евро-2024

Все три поединка "сине-желтые" проведут в трех разных немецких городах – Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте. В украинской сборной точно будет поддержка 12-го игрока на немецких трибунах, ведь немалое количество украинцев проживает в Германии.

Все футбольные болельщики, которые остаются в Украине, тоже смогут посмотреть поединки Евро-2024.

Платформа MEGOGO, которая является официальным транслятором матчей Евро-2024 в Украине, покажет все встречи турнира. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Матчи сборной Украины можно будет посмотреть также по переплате "Оптимальная".

Также матчи Евро-2024 будут транслировать на местных телеканалах Суспільного в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT). Правда, этот вещатель покажет только 22 матча футбольного турнира: 13 игр группового раунда, 4 матча 1/8 финала, два четвертьфинала, оба полуфинала и сам финал. Все матчи сборной Украины будут тоже обязательно показаны.

К слову. Матчи Украины против Румынии и Словакии начнутся в 16:00, а игра против Бельгии стартует в 19:00 (по киевскому времени).

Кроме этого матчи Евро-2024 можно будет послушать по Радіо Промінь.