Португалия, Турция, Грузия, Чехия: что надо знать о командах группы F на Евро-2024

Последняя группа на чемпионате Европы подарит фанатам "лебединую песню" от Криштиану Роналду, а также может удивить прорывом от дебютанта. Рассказываем о том, чего ожидать от Турции, Грузии, Португалии и Чехии.

Уже 14 июня в Германии начнется чемпионат Европы-2024. На турнир приедут 24 сборные со всего континента, чтобы определить победителя Евро. 24 Канал предлагает вам анонс команд в группе F.

По теме Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей

ТУРЦИЯ

Главный тренер : Винченцо Монтелла

: Винченцо Монтелла Место в рейтинге ФИФА : 40

: 40 Лучшее выступление на Евро : 1/2 финала (2008)

: 1/2 финала (2008) Результаты в квалификации : 1 место в группе с Хорватией, Уэльсом, Арменией и Латвией (+5=2-1, 14-7)

: 1 место в группе с Хорватией, Уэльсом, Арменией и Латвией (+5=2-1, 14-7) Лидеры : Чалханоглу, Тосун, Демирал

: Чалханоглу, Тосун, Демирал Общая стоимость (Transfermarkt) : 324 миллиона евро

: 324 миллиона евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Хакан Чалханоглу (45 миллионов евро)

: Хакан Чалханоглу (45 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Грузией (18 июня, 19:00), Португалия (22 июня, 19:00), Чехия (26 июня, 22:00)



Сборная Турции по футболу / Фото Getty Images

Заявка сборной Турции:

: Мерт Гюнок (Бешикташ), Алтай Байиндир (Манчестер Юнайтед), Угурджан Чакыр (Трабзонспор).

: Зеки Челик (Рома), Мерих Демирал (Аль-Ахли), Самет Акайдин (Панатинаикос), Ахметджан Каплан (Аякс), Абдулкерим Байдакчи (Галатасарай), Мерт Мюлдюр (Фенербахче), Ферди Кадиоглу (Фенербахче), Каан Айхан (Галатасарай).: Окай Йокушлу (Вест Бромвич), Оркун Кокчу (Бенфика), Керем Актюркоглу (Галатасарай), Арда Гюлер (Реал), Хакан Чалханоглу (Интер), Салих Озджан (Боруссия Дортмунд), Исмаил Юксек (Фенербахче), Ирфан Кахведжи (Фенербахче), Юнус Акгюн (Лестер).: Дженк Тосун (Бешикташ), Юсуф Языджи (Лилль), Кенан Йылдыз (Ювентус), Банш Алпер Йылмаз (Галатасарай), Семих Кылычсой (Бешикташ), Бертуг Йылдырым (Ренн).

Сборная Турции не может выйти на Мундиаль с 2002 года, но на Евро является частым гостем. За последние восемь чемпионатов Европы команда шесть раз удачно проходила квалификацию. Не стал исключением и текущий турнир.

При этом подопечные Монтеллы выиграли непростую группу, оставив позади крепкую Армению, неуступчивый Уэльс и бронзового призера ЧМ-2022 Хорватию. У турок подобрался очень неплохой состав, который дает надежду на выход даже в четвертьфинал.

Звездами этой команды стоит назвать молодых Гюлера и Йылдыза, которые стремительно прогрессируют в Реале и Ювентусе соответственно. Также Турция имеет сильный центр поля. Кокчу из Бенфики и Чалханоглу из Интера – такому дуэту позавидует половина команд Евро.

Турки мечтают о повторении прорыва в полуфинал, как это было в 2008-м. Однако на последних ЧЕ команда даже из группы не выходила. Помешать "лунным" может стать потеря дисциплины и отсутствие тактических скиллов.

Однако приход Монтеллы имеет целью исправить эту ситуацию. Итальянцы точно знают толк в правильном подборе тактики. К тому же, группа для Турции выпала не слишком сложная. Первое место сборной не светит из-за мощной Португалии.

А вот обойти чехов и грузин – вполне посильная задача. Более того, с третьего места Турция может получить в плей-офф Испанию или Италию, тогда как со второго – Францию. Поэтому кто знает, возможно, нас ждет хитрая игра с расчетом от подопечных Монтеллы.

Читайте также Футбольные голоса Украины: кто будет комментировать матчи Евро-2024

Ориентировочный стартовый состав: Байиндир – Челик, Демирал, Байдакчи, Кадиоглу – Озджан, Кокчу, Чалханоглу – Йилдиз, Языджи, Актюркоглу.

Прогноз: 1/8 финала.

ГРУЗИЯ

Главный тренер : Вилли Саньоль

: Вилли Саньоль Место в рейтинге ФИФА : 75

: 75 Лучшее выступление на Евро : дебют

: дебют Результаты в квалификации : 4 место в группе с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром (+2=2-4, 12-18)

: 4 место в группе с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром (+2=2-4, 12-18) Матчи в стыках : Люксембург (2:0), Греция (0:0, пен – 4:2)

: Люксембург (2:0), Греция (0:0, пен – 4:2) Лидеры : Лория, Кашия, Квирквелия, Кварацхелия

: Лория, Кашия, Квирквелия, Кварацхелия Общая стоимость (Transfermarkt) : 161 миллион евро

: 161 миллион евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Хвича Кварацхелия (80 миллионов евро)

: Хвича Кварацхелия (80 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Турция (18 июня, 19:00), Чехия (22 июня, 16:00), Португалия (26 июня, 22:00)



Сборная Грузии по футболу / Фото Getty Images

Заявка сборной Грузии:

: Гиорги Лория (Динамо Тбилиси), Лука Гугешашвили (Карабах), Гиорги Мамардашвили (Валенсия).: Отар Какабадзе (Краковия), Лаша Двали (АПОЭЛ), Гурам Кашия (Слован Братислава), Соломон Квирквелия (Аль-Ухдуд), Гиорги Гочолейшвили (Шахтер), Лука Лочошвили (Кремонезе), Гиорги Гвелесиани (Персеполис), Джемал Табидзе (Панетоликос).: Гиорги Кочорашвили (Леванте), Зурико Давиташвили (Бордо), Гиорги Чакветадзе (Уотфорд), Ника Квеквескири (Лех), Отар Китеишвили (Штурм), Сандро Алтунашвили (Вольфсбергер), Леван Шенгелия (Панетоликос), Анзор Меквалишвили (Панетоликос), Гиорги Цитаишвили (Динамо Батуми), Саба Лобжанидзе (Атланта Юнайтед), Габриэль Сигуа (Базель).: Хвича Кварацхелия (Наполи), Буду Зивзивадзе (Карлсруэ), Гиорги Квилитая (АПОЭЛ), Жорж Микаутадзе (Метц).

Грузия является одним из двух дебютантов на этом Евро (хотя Сербия ранее ездила на чемпионат, но под названием Югославия). Не стоит кривить душой, подопечным Саньоля очень помогло расширение чемпионата Европы и запасной путь через Лигу наций аж из третьего дивизиона.

В отборочной группе грузины вообще были предпоследними, но в стыках завоевали свое в боях с Люксембургом и Грецией. И следует отметить, что от этой команды вполне можно ждать сенсации на Евро.

Во-первых, тренер из Европы положительно влияет на игроков и умело реализует замыслы. Во-вторых, немало футболистов сейчас выступает в неплохих клубах западных стран. Конечно, речь в первую очередь о звезде Наполи Кварацхелию, кипера Валенсии Мамардашвии и бомбардира из Метца Микаутадзе.

Но еще одним преимуществом грузин является умелое сочетание молодых талантов с опытными игроками. Речь о Кашии, Двали, Лории, Квирквелии и других. Поэтому при удачном стечении обстоятельств Грузия вполне может оставить позади Чехию или даже Турцию.

К слову, в сборной Грузии есть и украинский след. В заявку попали два экс-игрока киевского Динамо Лочошвили и Цитаишвили, а также нынешний защитник Шахтера Гочолейшвили. Впрочем игровой практики в сборной они имеют немного.

Учитывая рабочую группу, характер и уникальный шанс грузин, можно поверить даже в выход команды в плей-офф. В конце концов та же Чехия выглядит как минимум не сильнее сборной по кадровому потенциалу.

Ориентировочный стартовый состав: Мамардашвили – Какабадзе, Квирквелия, Кашия, Двали, Шенгелия – Чакветадзе, Квеквескири, Кочорашвили, Давиташвили – Кварацхелия, Микаутадзе.

Прогноз: 1/8 финала.

Читайте также Украинский чемпионат в десятке: какая лига делегировала больше всего игроков на Евро-2024

ПОРТУГАЛИЯ

Главный тренер : Роберто Мартинес

: Роберто Мартинес Место в рейтинге ФИФА: 6

6 Лучшее выступление на Евро: чемпионство (2016)

чемпионство (2016) Результаты в квалификации : 1 место в группе со Словакией, Люксембургом, Исландией, Боснией и Герцеговиной и Лихтенштейном (+10=0-0, 36-2)

: 1 место в группе со Словакией, Люксембургом, Исландией, Боснией и Герцеговиной и Лихтенштейном (+10=0-0, 36-2) Лидеры : Роналду, Пепе, Диаш, Бернарду Силва

: Роналду, Пепе, Диаш, Бернарду Силва Общая стоимость (Transfermarkt) : 1,05 миллиарда евро

: 1,05 миллиарда евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Рафаэль Леау (90 миллионов евро)

: Рафаэль Леау (90 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Чехия (18 июня, 21:00), Турция (22 июня, 19:00), Грузия (26 июня, 22:00)



Сборная Португалии по футболу / Фото Getty Images

Заявка сборной Португалии:

: Руи Патрисиу (Рома), Жозе Са (Вулверхэмптон), Диогу Кошта (Порту).: Нельсон Семеду (Вулверхэмптон), Пепе (Порту), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Диогу Далот (Манчестер Юнайтед), Данилу Перейра (ПСЖ), Гонсалу Инасиу (Спортинг), Нуну Мендеш (ПСЖ), Жоау Канселу (Барселона), Антониу Силва (Бенфика).: Жоау Пальинья (Фулхэм), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Жоау Невеш (Бенфика), Матеус Нуньес (Манчестер Сити), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Витинья (ПСЖ).: Криштиану Роналду (Аль-Наср), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Жоау Фелиш (Барселона), Рафаэль Леау (Милан), Диогу Жота (Ливерпуль), Педро Нету (Вулверхэмптон), Франсишку Койсенсау (Порту).

Португальцев уверенно можно называть лучшей командой в квалификации. Подопечные Мартинеса выиграла все матчи в не слишком простой группе, а также имеют сумасшедшую разницу голов 36:2. Никто из других больше не забивал, никто из других меньше не пропускал.

Похоже, у лузитан снова есть отличная возможность совершить прорыв и даже побороться за трофей при удачном стечении обстоятельств. Кадровый подбор у Роберто Мартинеса и вправду шикарный.

И при этом в команде все равно остается единственный лидер и неприкосновенная звезда в лице Роналду. Даже несмотря на возраст и переезд в Саудовскую Аравию Криштиану продолжает помогать Португалии и бить все новые и новые рекорды.

Кроме того, у команды есть один из топ-вратарей мира Кошта, крутой центрбек Диаш, мощные фланги и центр полузащиты с АПЛ. А в нападении даже забивные Рамуш и Жота вынуждены по большей части выходить на замены. Поэтому у лузитан есть почти все для успешного турнира. Т

тем более сетка обещает Португалии в соперники другого прямого конкурента только в полуфинале. С хорватами, нидерландцами, бельгийцами или украинцами подопечные Мартинеса будут явными фаворитами. А вот Германия в 1/2 финала вполне может поставить точку в выступлениях Роналду на Евро.

Ориентировочный стартовый состав: Кошта – Далот, Диаш, Инасиу, Канселу – Пальинья, Фернандеш, Бернарду Силва – Фелиш, Роналду, Леау.

Прогноз: 1/2 финала.

ЧЕХИЯ

Главный тренер : Иван Гашек

: Иван Гашек Место в рейтинге ФИФА : 36

: 36 Лучшее выступление на Евро: финал (1996)

финал (1996) Результаты в квалификации : 2 место в группе Албанией, Польшей, Молдовой и Фарерами (+4=3-1, 12-6)

: 2 место в группе Албанией, Польшей, Молдовой и Фарерами (+4=3-1, 12-6) Лидеры : Соучек, Шик, Цоуфал, Барак

: Соучек, Шик, Цоуфал, Барак Общая стоимость (Transfermarkt) : 188 миллионов евро

: 188 миллионов евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Томаш Соучек (30 миллионов евро)

: Томаш Соучек (30 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Португалия (18 июня, 21:00), Грузия (22 июня, 16:00), Турция (26 июня, 22:00)



Сборная Чехии по футболу / Фото Getty Images

Заявка сборной Чехии:

: Индрих Станек (Славия), Матей Коварж (Байер), Витеслав Ярош (Штурм).: Давид Зима (Славия), Томаш Холеш (Славия), Робин Гранац (Виктория), Владимир Цоуфал (Вест Хэм), Мартин Витик (Спарта), Давид Доудера (Славия), Давид Юрасек (Хоффенхайм), Ладислав Крейчи (Спарта), Томаш Влчек (Славия).: Антонин Барак (Фиорентина), Лукаш Провод (Славия), Вацлав Черны (Вольфсбург), Ондрей Лингр (Фейенорд), Лукаш Черв (Виктория), Томаш Соучек (Вест Хэм), Павел Шульц (Виктория), Матей Юрасек (Славия).: Адам Гложек (Байер), Патрик Шик (Байер), Юрай Кухта (Спарта), Моймир Хитил (Славия), Томаш Хори (Вольфсбург).

Как и в случае с турками, Чехия куда более успешно выступает на Евро, чем на ЧМ. Команда вышла уже на восьмой континентальный форум подряд, тогда как за это время у "львов" был лишь один Мундиаль.

Стоит знать Вражеской символики не будет: на Евро-2024 запретили флаг России

На этот раз чехи имели определенные проблемы в далеко не очень тяжелой группе, но смогли таки оставить позади Польшу и Молдову. Теперь же подопечным Гашека выпала более боевая группа.

Обычно Чехия берет своей командной игрой, а не индивидуальными личностями. Хотя в этой команде таких достаточно. Цоуфал и Соучек стабильно играют в АПЛ, Барак много поиграл за Фиорентину, а Шик является одним из ярких бриллиантов непобедимого Байера.

Впрочем общая сила чехов не вызывает уверенности. Турки кадрово выглядят интереснее, грузины могут взять свое за счет характера, а Португалия – вообще как с другой планеты. Поэтому выход в плей-офф будет считаться успехом для Чехии.

Ориентировочный стартовый состав: Коварж – Зима, Крейчи, Холеш – Цоуфал, Соучек, Барак, Черны, Д. Юрасек – Шик, Гложек.

Прогноз: 4 место в группе.

Другие материалы по теме: