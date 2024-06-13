Уже 14 июня в Германии начнется чемпионат Европы-2024. На турнир приедут 24 сборные со всего континента, чтобы определить победителя Евро. 24 Канал предлагает вам анонс команд в группе F.
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ТУРЦИЯ
- Главный тренер: Винченцо Монтелла
- Место в рейтинге ФИФА: 40
- Лучшее выступление на Евро: 1/2 финала (2008)
- Результаты в квалификации: 1 место в группе с Хорватией, Уэльсом, Арменией и Латвией (+5=2-1, 14-7)
- Лидеры: Чалханоглу, Тосун, Демирал
- Общая стоимость (Transfermarkt): 324 миллиона евро
- Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Хакан Чалханоглу (45 миллионов евро)
- Календарь матчей в группе: Грузией (18 июня, 19:00), Португалия (22 июня, 19:00), Чехия (26 июня, 22:00)
Сборная Турции по футболу / Фото Getty Images
Заявка сборной Турции:
Сборная Турции не может выйти на Мундиаль с 2002 года, но на Евро является частым гостем. За последние восемь чемпионатов Европы команда шесть раз удачно проходила квалификацию. Не стал исключением и текущий турнир.
При этом подопечные Монтеллы выиграли непростую группу, оставив позади крепкую Армению, неуступчивый Уэльс и бронзового призера ЧМ-2022 Хорватию. У турок подобрался очень неплохой состав, который дает надежду на выход даже в четвертьфинал.
Звездами этой команды стоит назвать молодых Гюлера и Йылдыза, которые стремительно прогрессируют в Реале и Ювентусе соответственно. Также Турция имеет сильный центр поля. Кокчу из Бенфики и Чалханоглу из Интера – такому дуэту позавидует половина команд Евро.
Турки мечтают о повторении прорыва в полуфинал, как это было в 2008-м. Однако на последних ЧЕ команда даже из группы не выходила. Помешать "лунным" может стать потеря дисциплины и отсутствие тактических скиллов.
Однако приход Монтеллы имеет целью исправить эту ситуацию. Итальянцы точно знают толк в правильном подборе тактики. К тому же, группа для Турции выпала не слишком сложная. Первое место сборной не светит из-за мощной Португалии.
А вот обойти чехов и грузин – вполне посильная задача. Более того, с третьего места Турция может получить в плей-офф Испанию или Италию, тогда как со второго – Францию. Поэтому кто знает, возможно, нас ждет хитрая игра с расчетом от подопечных Монтеллы.
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Ориентировочный стартовый состав: Байиндир – Челик, Демирал, Байдакчи, Кадиоглу – Озджан, Кокчу, Чалханоглу – Йилдиз, Языджи, Актюркоглу.
Прогноз: 1/8 финала.
ГРУЗИЯ
- Главный тренер: Вилли Саньоль
- Место в рейтинге ФИФА: 75
- Лучшее выступление на Евро: дебют
- Результаты в квалификации: 4 место в группе с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром (+2=2-4, 12-18)
- Матчи в стыках: Люксембург (2:0), Греция (0:0, пен – 4:2)
- Лидеры: Лория, Кашия, Квирквелия, Кварацхелия
- Общая стоимость (Transfermarkt): 161 миллион евро
- Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Хвича Кварацхелия (80 миллионов евро)
- Календарь матчей в группе: Турция (18 июня, 19:00), Чехия (22 июня, 16:00), Португалия (26 июня, 22:00)
Сборная Грузии по футболу / Фото Getty Images
Заявка сборной Грузии:
Грузия является одним из двух дебютантов на этом Евро (хотя Сербия ранее ездила на чемпионат, но под названием Югославия). Не стоит кривить душой, подопечным Саньоля очень помогло расширение чемпионата Европы и запасной путь через Лигу наций аж из третьего дивизиона.
В отборочной группе грузины вообще были предпоследними, но в стыках завоевали свое в боях с Люксембургом и Грецией. И следует отметить, что от этой команды вполне можно ждать сенсации на Евро.
Во-первых, тренер из Европы положительно влияет на игроков и умело реализует замыслы. Во-вторых, немало футболистов сейчас выступает в неплохих клубах западных стран. Конечно, речь в первую очередь о звезде Наполи Кварацхелию, кипера Валенсии Мамардашвии и бомбардира из Метца Микаутадзе.
Но еще одним преимуществом грузин является умелое сочетание молодых талантов с опытными игроками. Речь о Кашии, Двали, Лории, Квирквелии и других. Поэтому при удачном стечении обстоятельств Грузия вполне может оставить позади Чехию или даже Турцию.
К слову, в сборной Грузии есть и украинский след. В заявку попали два экс-игрока киевского Динамо Лочошвили и Цитаишвили, а также нынешний защитник Шахтера Гочолейшвили. Впрочем игровой практики в сборной они имеют немного.
Учитывая рабочую группу, характер и уникальный шанс грузин, можно поверить даже в выход команды в плей-офф. В конце концов та же Чехия выглядит как минимум не сильнее сборной по кадровому потенциалу.
Ориентировочный стартовый состав: Мамардашвили – Какабадзе, Квирквелия, Кашия, Двали, Шенгелия – Чакветадзе, Квеквескири, Кочорашвили, Давиташвили – Кварацхелия, Микаутадзе.
Прогноз: 1/8 финала.
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ПОРТУГАЛИЯ
- Главный тренер: Роберто Мартинес
- Место в рейтинге ФИФА: 6
- Лучшее выступление на Евро: чемпионство (2016)
- Результаты в квалификации: 1 место в группе со Словакией, Люксембургом, Исландией, Боснией и Герцеговиной и Лихтенштейном (+10=0-0, 36-2)
- Лидеры: Роналду, Пепе, Диаш, Бернарду Силва
- Общая стоимость (Transfermarkt): 1,05 миллиарда евро
- Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Рафаэль Леау (90 миллионов евро)
- Календарь матчей в группе: Чехия (18 июня, 21:00), Турция (22 июня, 19:00), Грузия (26 июня, 22:00)
Сборная Португалии по футболу / Фото Getty Images
Заявка сборной Португалии:
Португальцев уверенно можно называть лучшей командой в квалификации. Подопечные Мартинеса выиграла все матчи в не слишком простой группе, а также имеют сумасшедшую разницу голов 36:2. Никто из других больше не забивал, никто из других меньше не пропускал.
Похоже, у лузитан снова есть отличная возможность совершить прорыв и даже побороться за трофей при удачном стечении обстоятельств. Кадровый подбор у Роберто Мартинеса и вправду шикарный.
И при этом в команде все равно остается единственный лидер и неприкосновенная звезда в лице Роналду. Даже несмотря на возраст и переезд в Саудовскую Аравию Криштиану продолжает помогать Португалии и бить все новые и новые рекорды.
Кроме того, у команды есть один из топ-вратарей мира Кошта, крутой центрбек Диаш, мощные фланги и центр полузащиты с АПЛ. А в нападении даже забивные Рамуш и Жота вынуждены по большей части выходить на замены. Поэтому у лузитан есть почти все для успешного турнира. Т
тем более сетка обещает Португалии в соперники другого прямого конкурента только в полуфинале. С хорватами, нидерландцами, бельгийцами или украинцами подопечные Мартинеса будут явными фаворитами. А вот Германия в 1/2 финала вполне может поставить точку в выступлениях Роналду на Евро.
Ориентировочный стартовый состав: Кошта – Далот, Диаш, Инасиу, Канселу – Пальинья, Фернандеш, Бернарду Силва – Фелиш, Роналду, Леау.
Прогноз: 1/2 финала.
ЧЕХИЯ
- Главный тренер: Иван Гашек
- Место в рейтинге ФИФА: 36
- Лучшее выступление на Евро: финал (1996)
- Результаты в квалификации: 2 место в группе Албанией, Польшей, Молдовой и Фарерами (+4=3-1, 12-6)
- Лидеры: Соучек, Шик, Цоуфал, Барак
- Общая стоимость (Transfermarkt): 188 миллионов евро
- Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Томаш Соучек (30 миллионов евро)
- Календарь матчей в группе: Португалия (18 июня, 21:00), Грузия (22 июня, 16:00), Турция (26 июня, 22:00)
Сборная Чехии по футболу / Фото Getty Images
Заявка сборной Чехии:
Как и в случае с турками, Чехия куда более успешно выступает на Евро, чем на ЧМ. Команда вышла уже на восьмой континентальный форум подряд, тогда как за это время у "львов" был лишь один Мундиаль.
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На этот раз чехи имели определенные проблемы в далеко не очень тяжелой группе, но смогли таки оставить позади Польшу и Молдову. Теперь же подопечным Гашека выпала более боевая группа.
Обычно Чехия берет своей командной игрой, а не индивидуальными личностями. Хотя в этой команде таких достаточно. Цоуфал и Соучек стабильно играют в АПЛ, Барак много поиграл за Фиорентину, а Шик является одним из ярких бриллиантов непобедимого Байера.
Впрочем общая сила чехов не вызывает уверенности. Турки кадрово выглядят интереснее, грузины могут взять свое за счет характера, а Португалия – вообще как с другой планеты. Поэтому выход в плей-офф будет считаться успехом для Чехии.
Ориентировочный стартовый состав: Коварж – Зима, Крейчи, Холеш – Цоуфал, Соучек, Барак, Черны, Д. Юрасек – Шик, Гложек.
Прогноз: 4 место в группе.
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