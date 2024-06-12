Во избежание конфликтов в фан-зонах на стадионе будут проводиться дополнительные меры безопасности. Поэтому на флаги России, Израиля и Палестины наложили запреты.

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Дополнительные меры безопасности на Евро-2024 на матче в Берлине

Директор компании, которая будет заниматься операционным управлением фан-зоны, Мориц ван Дюльмен заявил, что на матчах в Берлине будет разрешено только национальную символику стран-участниц турнира.

Все национальные флаги стран-участниц, конечно, разрешены – это часть чемпионата. Мы просим оставить все остальные флаги дома. Чемпионат Европы по футболу – это не место для других видов митингов. В этом случае мы хотим промотировать футбол как игру,

– рассказал Дюльмен.

Напомним, что Германия усиливает меры безопасности на период Евро-2024. В частности повышенная защита будет распространена и на украинскую сборную и ее болельщиков.

Чемпионат Европы по футболу продлится с 14 июня по 14 июля.