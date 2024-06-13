Вже 14 червня у Німеччини почнеться чемпіонат Європи-2024. На турнір приїдуть 24 збірні з усього континенту, щоб визначити переможця Євро. 24 Канал пропонує вам анонс команд у групі F.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

ТУРЕЧЧИНА

Головний тренер : Вінченцо Монтелла

: Вінченцо Монтелла Місце в рейтингу ФІФА : 40

: 40 Найкращий виступ на Євро : 1/2 фіналу (2008)

: 1/2 фіналу (2008) Результати у кваліфікації : 1 місце в групі з Хорватією, Вельсом, Вірменією та Латвією (+5=2-1, 14-7)

: 1 місце в групі з Хорватією, Вельсом, Вірменією та Латвією (+5=2-1, 14-7) Лідери : Чалханоглу, Тосун, Демірал

: Чалханоглу, Тосун, Демірал Загальна вартість (Transfermarkt) : 324 мільйона євро

: 324 мільйона євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Хакан Чалханоглу (45 мільйонів євро)

: Хакан Чалханоглу (45 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Грузією (18 червня, 19:00), Португалія (22 червня, 19:00), Чехія (26 червня, 22:00)



Збірна Туреччини з футболу / Фото Getty Images

Заявка збірної Туреччини:

ВОРОТАРІ: Мерт Гюнок (Бешикташ), Алтай Байиндир (Манчестер Юнайтед), Угурджан Чакир (Трабзонспор).

ЗАХИСНИКИ: Зекі Челік (Рома), Меріх Демірал (Аль-Ахлі), Самет Акайдін (Панатінаїкос), Ахметджан Каплан (Аякс), Абдулкерім Байдакчі (Галатасарай), Мерт Мюлдюр (Фенербахче), Ферді Кадіоглу (Фенербахче), Каан Айхан (Галатасарай).

ПІВЗАХИСНИКИ: Окай Йокушлу (Вест Бромвич), Оркун Кокчу (Бенфіка), Керем Актюркоглу (Галатасарай), Арда Гюлер (Реал), Хакан Чалханоглу (Інтер), Саліх Озджан (Боруссія Дортмунд), Ісмаїл Юксек (Фенербахче), Ірфан Кахведжи (Фенербахче), Юнус Акгюн (Лестер).

НАПАДНИКИ: Дженк Тосун (Бешикташ), Юсуф Язиджи (Лілль), Кенан Їлдиз (Ювентус), Банш Алпер Їлмаз (Галатасарай), Семіх Киличсой (Бешикташ), Бертуг Їлдирим (Ренн).

Збірна Туреччини не може вийти на Мундіаль з 2002 року, але на Євро є частим гостем. За останні вісім чемпіонатів Європи команда шість разів вдало проходила кваліфікацію. Не став виключенням і поточний турнір.

При цьому підопічні Монтелли виграли непросту групу, залишивши позаду міцну Вірменію, непоступливий Вельс та бронзового призера ЧС-2022 Хорватію. У турків підібрався дуже непоганий склад, який дає надію на вихід навіть у чвертьфінал.

Зірками цієї команди варто назвати молодих Гюлера та Їлдиза, які стрімко прогресують в Реалі та Ювентусі відповідно. Також Туреччина має сильний центр поля. Кокчу з Бенфіки та Чалханоглу з Інтера – такому дуету позаздрить половина команд Євро.

Турки мріють про повторення прориву у півфінал, як це було у 2008-му. Проте на останніх ЧЄ команда навіть з групи не виходила. На заваді "місячним" може стати втрата дисципліни та брак тактичних скіллів.

Проте прихід Монтелли має на меті виправити цю ситуацію. Італійці точно знаються на правильному підборі тактики. До того ж, група для Туреччини випала не надто складна. Перше місце збірній не світить через потужну Португалію.

А ось обійти чехів та грузинів – цілком посильне завдання. Ба більше, з третього місця Туреччина може отримати у плей-оф Іспанію чи Італію, тоді як з другого – Францію. Тому хтозна, можливо, на нас чекатиме хитра гра з розрахунком від підопічних Монтелли.

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Орієнтовний стартовий склад: Байиндир – Челік, Демірал, Байдакчі, Кадіоглу – Озджан, Кокчу, Чалханоглу – Їлдиз, Язиджи, Актюркоглу.

Прогноз: 1/8 фіналу.

ГРУЗІЯ

Головний тренер : Віллі Саньоль

: Віллі Саньоль Місце в рейтингу ФІФА : 75

: 75 Найкращий виступ на Євро : дебют

: дебют Результати у кваліфікації : 4 місце в групі з Іспанією, Шотландією, Норвегією та Кіпром (+2=2-4, 12-18)

: 4 місце в групі з Іспанією, Шотландією, Норвегією та Кіпром (+2=2-4, 12-18) Матчі у стиках : Люксембург (2:0), Греція (0:0, пен – 4:2)

: Люксембург (2:0), Греція (0:0, пен – 4:2) Лідери : Лорія, Кашія, Квірквелія, Кварацхелія

: Лорія, Кашія, Квірквелія, Кварацхелія Загальна вартість (Transfermarkt) : 161 мільйон євро

: 161 мільйон євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Хвіча Кварацхелія (80 мільйонів євро)

: Хвіча Кварацхелія (80 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Туреччина (18 червня, 19:00), Чехія (22 червня, 16:00), Португалія (26 червня, 22:00)



Збірна Грузії з футболу / Фото Getty Images

Заявка збірної Грузії:

ВОРОТАРІ: Гіоргі Лорія (Динамо Тбілісі), Лука Гугешашвілі (Карабах), Гіоргі Мамардашвілі (Валенсія).

ЗАХИСНИКИ: Отар Какабадзе (Краковія), Лаша Двалі (АПОЕЛ), Гурам Кашия (Слован Братислава), Соломон Квірквелія (Аль-Ухдуд), Гіоргі Гочолейшвілі (Шахтар), Лука Лочошвілі (Кремонезе), Гіоргі Гвелесіані (Персеполіс), Джемал Табідзе (Панетолікос).

ПІВЗАХИСНИКИ: Гіоргі Кочорашвілі (Леванте), Зуріко Давіташвілі (Бордо), Гіоргі Чакветадзе (Вотфорд), Ніка Квеквескірі (Лех), Отар Кітеїшвілі (Штурм), Сандро Алтунашвілі (Вольфсбергер), Леван Шенгелія (Панетолікос), Анзор Меквалішвілі (Панетолікос), Гіоргі Цитаїшвілі (Динамо Батумі), Саба Лобжанідзе (Атланта Юнайтед), Габріель Сігуа (Базель).

НАПАДНИКИ: Хвіча Кварацхелія (Наполі), Буду Зівзівадзе (Карлсруе), Гіоргі Квілітая (АПОЕЛ), Жорж Мікаутадзе (Метц).

Грузія є одним з двох дебютантів на цьому Євро (хоча Сербія раніше їздила на чемпіонат, але під назвою Югославія). Не варто кривити душею, підопічним Саньоля дуже допомогло розширення чемпіонату Європи та запасний шлях через Лігу націй аж з третього дивізіону.

У відбірковій групі грузини взагалі були передостанніми, але у стиках вибороли своє у боях з Люксембургом та Грецією. І слід відзначити, що від цієї команди цілком можна чекати сенсації на Євро.

По-перше, тренер з Європи позитивно впливає на гравців та вміло реалізовує задуми. По-друге, чимало футболістів нині виступає у непоганих клубах західних країн. Звісно, мова в першу чергу про зірку Наполі Кварацхелію, кіпера Валенсії Мамардашвіі та бомбардира з Метца Мікаутадзе.

Але ще одною перевагою грузинів є вміле поєднання молодих талантів із досвідченими гравцями. Мова про Кашию, Двалі, Лорію, Квірквелію та інших. Тому при вдалому збігу обставин Грузія цілком може залишити позаду Чехію чи навіть Туреччину.

До слова, у збірній Грузії є і український слід. До заявки потрапили два ексгравця київського Динамо Лочошвілі та Цитаїшвілі, а також нинішній захисник Шахтаря Гочолейшвілі. Втім ігрової практики у збірній вони мають небагато.

Враховуючи робочу групу, характер та унікальний шанс грузинів, можна повірити навіть у вихід команди до плей-оф. Зрештою та ж Чехія виглядає як мінімум не сильнішою збірною за кадровим потенціалом.

Орієнтовний стартовий склад: Мамардашвілі – Какабадзе, Квірквелія, Кашия, Двалі, Шенгелія – Чакветадзе, Квеквескірі, Кочорашвілі, Давіташвілі – Кварацхелія, Мікаутадзе.

Прогноз: 1/8 фіналу.

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ПОРТУГАЛІЯ

Головний тренер : Роберто Мартінес

: Роберто Мартінес Місце в рейтингу ФІФА : 6

: 6 Найкращий виступ на Євро : чемпіонство (2016)

: чемпіонство (2016) Результати у кваліфікації : 1 місце в групі зі Словаччиною, Люксембургом, Ісландією, Боснією і Герцеговиною та Ліхтенштейном (+10=0-0, 36-2)

: 1 місце в групі зі Словаччиною, Люксембургом, Ісландією, Боснією і Герцеговиною та Ліхтенштейном (+10=0-0, 36-2) Лідери : Роналду, Пепе, Діаш, Бернарду Сілва

: Роналду, Пепе, Діаш, Бернарду Сілва Загальна вартість (Transfermarkt) : 1,05 мільярда євро

: 1,05 мільярда євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Рафаель Леау (90 мільйонів євро)

: Рафаель Леау (90 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Чехія (18 червня, 21:00), Туреччина (22 червня, 19:00), Грузія (26 червня, 22:00)



Збірна Португалії з футболу / Фото Getty Images

Заявка збірної Португалії:

ВОРОТАРІ: Руї Патрісіу (Рома), Жозе Са (Вулверхемптон), Діогу Кошта (Порту).

ЗАХИСНИКИ: Нельсон Семеду (Вулверхемптон), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Данілу Перейра (ПСЖ), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Нуну Мендеш (ПСЖ), Жоау Канселу (Барселона), Антоніу Сілва (Бенфіка).

ПІВЗАХИСНИКИ: Жоау Пальїнья (Фулхем), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Жоау Невеш (Бенфіка), Матеус Нуньєс (Манчестер Сіті), Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Вітінья (ПСЖ).

НАПАДНИКИ: Кріштіану Роналду (Аль-Наср), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Жоау Феліш (Барселона), Рафаель Леау (Мілан), Діогу Жота (Ліверпуль), Педро Нету (Вулверхемптон), Франсішку Койсенсау (Порту).

Португальців впевнено можна називати найкращою командою у кваліфікації. Підопічні Мартінеса виграла всі матчі у не надто простій групі, а також мають божевільну різницю голів 36:2. Ніхто з інших більше не забивав, ніхто з інших менше не пропускав.

Схоже, у лузітан знову є відмінна можливість здійснити прорив та навіть поборотися за трофей за вдалого збігу обставин. Кадровий підбір у Роберто Мартінеса і справді шикарний.

І при цьому у команді все одно залишається єдиний лідер та недоторкана зірка в обличчі Роналду. Навіть попри вік та переїзд у Саудівську Аравію Кріштіану продовжує допомагати Португалію та бити все нові і нові рекорди.

Крім того, у команди є один з топ-воротарів світу Кошта, крутий центрбек Діаш, потужні фланги та центр півзахисту з АПЛ. А в нападі навіть забивні Рамуш та Жота вимушені здебільшого виходити на заміни. Тож у лузітан є майже все для успішного турніру. Т

им паче сітка обіцяє Португалії в суперники іншого прямого конкурента лише у півфіналі. Із хорватами, нідерландцями, бельгійцями чи українцями підопічні Мартінеса будуть явними фаворитами. А ось Німеччина в 1/2 фіналу цілком може поставити крапку у виступах Роналду на Євро.

Орієнтовний стартовий склад: Кошта – Далот, Діаш, Інасіу, Канселу – Пальїнья, Фернандеш, Бернарду Сілва – Феліш, Роналду, Леау.

Прогноз: 1/2 фіналу.

ЧЕХІЯ

Головний тренер : Іван Гашек

: Іван Гашек Місце в рейтингу ФІФА : 36

: 36 Найкращий виступ на Євро : фінал (1996)

: фінал (1996) Результати у кваліфікації : 2 місце в групі Албанією, Польщею, Молдовою та Фарерами (+4=3-1, 12-6)

: 2 місце в групі Албанією, Польщею, Молдовою та Фарерами (+4=3-1, 12-6) Лідери : Соучек, Шик, Цоуфал, Барак

: Соучек, Шик, Цоуфал, Барак Загальна вартість (Transfermarkt) : 188 мільйонів євро

: 188 мільйонів євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Томаш Соучек (30 мільйонів євро)

: Томаш Соучек (30 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Португалія (18 червня, 21:00), Грузія (22 червня, 16:00), Туреччина (26 червня, 22:00)



Збірна Чехії з футболу / Фото Getty Images

Заявка збірної Чехії:

ВОРОТАРІ: Їндрих Станек (Славія), Матей Коварж (Баєр), Вітеслав Ярош (Штурм).

ЗАХИСНИКИ: Давід Зіма (Славія), Томаш Холеш (Славія), Робін Гранац (Вікторія), Владімір Цоуфал (Вест Гем), Мартін Вітік (Спарта), Давід Доудера (Славія), Давід Юрасек (Гоффенхайм), Ладіслав Крейчі (Спарта), Томаш Влчек (Славія).

ПІВЗАХИСНИКИ: Антонін Барак (Фіорентина), Лукаш Провод (Славія), Вацлав Черни (Вольфсбург), Ондрей Лінгр (Феєнорд), Лукаш Черв (Вікторія), Томаш Соучек (Вест Гем), Павел Шульц (Вікторія), Матей Юрасек (Славія).

НАПАДНИКИ: Адам Гложек (Баєр), Патрік Шик (Баєр), Юрай Кухта (Спарта), Моймир Хитіл (Славія), Томаш Хори (Вольфсбург).

Як і у випадку з турками, Чехія куди більш успішно виступає на Євро, ніж на ЧС. Команда вийшла вже на восьмий континентальний форум поспіль, тоді як за цей час у "левів" був лише один Мундіаль.

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Цього разу чехи мали певні проблеми у далеко не дуже важкій групі, але змогли таки залишити позаду Польщу та Молдову. Тепер же підопічним Гашека випала більш бойова група.

Зазвичай Чехія бере своєю командною грою, а не індивідуальними особистостями. Хоча у цій команді таких достатньо. Цоуфал та Соучек стабільно грають в АПЛ, Барак багато пограв за Фіорентину, а Шик є одним із яскравих діамантів непереможного Баєра.

Втім загальна сила чехів не викликає впевненості. Турки кадрово виглядають цікавіше, грузини можуть взяти своє за рахунок характеру, а Португалія – взагалі наче з іншої планети. Тому вихід у плей-оф буде вважатися успіхом для Чехії.

Орієнтовний стартовий склад: Коварж – Зіма, Крейчі, Холеш – Цоуфал, Соучек, Барак, Черни, Д. Юрасек – Шик, Гложек.

Прогноз: 4 місце в групі.

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