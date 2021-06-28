Бельгия – Италия. 2 июля

В первой паре четвертьфиналистами стали сборные Бельгии и Италии. Бельгийцы выбили действующих в то время чемпионов Европы – сборную Португалии. Все в матче решил единственный гол Торгана Азара. Зато Роналду не сумел забить. Если бы он отличился, то установил бы рекорд по количеству голов за сборную. Пока у него 109 точных ударов, как и у иранца Али Даеи.

Италия же в 1/8 финала одолела сопротивление сборной Австрии. Хотя сделала это лишь в овертайме. Основное время матча закончилось без забитых голов. А уже в экстратайме "скуадра адзурра" отличилась дважды, хотя австрийцы и сократили отставание после этого. Но сравнять счет не сумели.

Еще одной парой четвертьфиналистов, которые сыграют 2 июля, станут победители пар Франция – Швейцария и Хорватия – Испания

Чехия – Дания. 3 июля

Хотя первым место в четвертьфинал получила сборная Дании. В матче 1/8 финала датчане разгромили сборную Уэльса, забив сразу четыре гола.

Соперником датчан стала сборная Чехии, которая несколько сенсационно выбила в 1/8 финала сборную Нидерландов. Способствовало этой победе удаление защитника нидерландцев Де Лигта, после чего чехи забили дважды.

В четвертьфинале 3 июля также сыграют победители пар Швеция – Украина и Германии – Англия