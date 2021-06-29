Англия – Германия 2:0
Голы: Стерлинг, 75, Кейн, 86
- Сборная Англии на групповом этапе забила всего два гола. И их забил Стерлинг.
- Но не пропустила ни одного. И с первого места вышла из группы в плей-офф.
- Сборная Германии лишь в конце матча с Венгрией обеспечила себе место в 1/8 финала. Хотя команда проигрывала и могла вылететь. А за три матча немцы забили шесть голов и пропустили пять.
Форварды-расточители и вратари-спасатели
Сборные Англии и Германии активно начали матч со ставкой на быстрый гол. Команды быстро переходили центр поля, но до ударов дело доходило крайне редко. И когда казалось, что удар будет, то форварды теряли свои возможности. Да, Вернер не сумевший пробить Пикфорда, а Нойер спас после мощного удара Стерлинга.
Был момент у Госенса, но защитники вовремя его заблокировали в штрафной. В противном случае он мог пробивать головой. Удары со штрафных к опасности тоже не привели.
И самым большим неудачником первого тайма можно считать Кейна. Английский нападающий уже обыграл Ноева в штрафной, но на немного отпустил мяч от себя, и защитники сумели выбить мяч.
Второй тайм начался с момента Гаверца. К нему отлетел мяч, и он мощно пробил под перекладину. Удар был точным, но Пикфорд совершил невероятный сейв.
Джокер от Саутгейта
На 68-й минуте матча команды решили провести замены. У немцев вместо Вернера вышел Гнабри, у англичан Сака уступил место на поле Грилишу. И через несколько минут замена у англичан работала.
Именно Грилиш отдал пас на Шоу на фланг, откуда защитник прострелил в штрафную, где Стерлинг в касание переправил мяч в ворота.
Видео гола Стерлинга
А на 86-й минуте Грилиш уже сам ассистировал, когда Кейн отличился ударом головой. Но стоит отметить и Шоу, который отобрал мяч в центре поля и начал атаку, отдав пас на Грилиша.
Видео гола Кейна
Стоит добавить, что между этими голами немцы могли сравнять счет. Мюллер получил пас в разрез и выходил на ворота соперника. Пикфорд бросился ему на перехват, и форвард решил пробить. Но отправил мяч мимо рамки ворот.
Англия побеждает и выходит в четвертьфинал Евро-2020.