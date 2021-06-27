Нидерланды – Чехия 0:2

Голы: Голеш, 68, Шик, 80

Удаление: Де Лигт, 55 (Нидерланды)

Сборную Нидерландов называли одним из фаворитов Евро-2020. Команда довольно уверенно выиграла свою группу, одержав победы в трех матчах (в том числе и в матче с Украиной). В 1/8 финала "оранье" ожидала сборная Чехии.

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Вот только чехи со статусом аутсайдера в матче против Нидерландов мириться не собирались. И на равных провели игру против именитого соперника. Первое, что они сделали – это не дали нидерландцам ничего создать в атаке. Все удары в первом тайме были заблокированы.

Но и чехи мало что создали впереди. Хотя именно им принадлежит единственный удар в створ ворот за первые 45 минут на обе команды. Это Шик проверил реакцию Стекеленбурга.

А вот второй тайм стал настоящей катастрофой для сборной Нидерландов. И началось все с того, что красную карточку получил защитник Маттейс Де Лигт. При этом российский арбитр Карасев, чтобы убедиться, действительно ли защитник нарушил правила, был вынужден прибегнуть к помощи VAR. Повтор показал, что Де Лигт рукой отбил мяч, когда Шик мог выйти на ворота соперника.

Видео удаления Де Лигта

Хотя за несколько минут до этого нидерландцы могли забивать, когда Мален ворвался в штрафную с мячом. Но Вацлик вовремя вышел на перехват и забрал мяч.

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Чехи же своей игрой в большинстве воспользовались сполна. На 68-й минуте команда получила право на штрафной. После навеса со стандарта Калас головой сбросил мяч вдоль линии ворот, а никем не прикрытый Голеш отправил мяч в ворота.

Видео гола Голеша

Пропущенный гол еще больше "прибил" сборную Нидерландов. Команда не могла подойти к воротам соперников и нанести удар. Зато чехи выжидали свой следующий момент. И дождались. На этот раз Голеш подхватил мяч на скорости, вбежал в штрафную и сбросил под удар Шика. Лучший бомбардир сборной Чехии на Евро-2020 случаем воспользовался сполна. Это его четвертый гол на турнире.

Видео гола Шика

Чехия уверенно побеждает. И в четвертьфинале сыграет против не менее сенсационной сборной Дании.