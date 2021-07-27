В погоне за рекордом: Селезнев официально стал новым игроком Миная
27 июля 2021 , 12:48Читати новину українською
Источник:фейсбук Миная
Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев наконец нашел себе новый клуб. Футболист продолжит выступать в украинской Премьер-лиге (УПЛ).
Звездное усиление Миная
Евгений Селезнев 27 июля официально стал игроком Миная. Сообщается, что стороны заключили контракт сроком на 1 год.
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За Минай 36-летний Селезнев будет выступать под 11 номером.
Селезнев нашел клуб после скандала в Колосе
- В прошлом сезоне Селезнев вернулся в УПЛ – нападающий усилил Колос. Однако отыграть полный сезон за ковалевский клуб Евгению не удалось.
- В начале 2021 года Селезнев покинул расположение Колоса. Решение было принято тренерским штабом.
- В СМИ были разные версии, почему Евгений покинул Колос. Сообщалось, что у Евгения конфликт с тренером команды Русланом Костышиным.
- В то же время футболиста обвиняли в нарушении режима. Якобы он прибыл на игру пьяным. Селезнев опроверг информацию. Выполнил ли Колос финансовые обязательства перед игроком – не известно.
Селезнев хочет побить рекорд Реброва
Недавно появилась информация, что Селезнев ведет переговоры с Минаем. Впоследствии Евгения увидели на тренировке клуба.
Нападающий даже успел сыграть за Минай в товарищеском матче и отметился голом с пенальти.
Евгений Селезнев пытается побить рекорд легенды Динамо, который забил в чемпионате Украины 123 гола. Сейчас на счету Евгения 116 мячей.