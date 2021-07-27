В погоне за рекордом: Селезнев официально стал новым игроком Миная

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев наконец нашел себе новый клуб. Футболист продолжит выступать в украинской Премьер-лиге (УПЛ).

Звездное усиление Миная

Евгений Селезнев 27 июля официально стал игроком Миная. Сообщается, что стороны заключили контракт сроком на 1 год.

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За Минай 36-летний Селезнев будет выступать под 11 номером.

Селезнев нашел клуб после скандала в Колосе

В прошлом сезоне Селезнев вернулся в УПЛ – нападающий усилил Колос. Однако отыграть полный сезон за ковалевский клуб Евгению не удалось.

В начале 2021 года Селезнев покинул расположение Колоса. Решение было принято тренерским штабом.

В СМИ были разные версии, почему Евгений покинул Колос. Сообщалось, что у Евгения конфликт с тренером команды Русланом Костышиным.

В то же время футболиста обвиняли в нарушении режима. Якобы он прибыл на игру пьяным. Селезнев опроверг информацию. Выполнил ли Колос финансовые обязательства перед игроком – не известно.

Селезнев хочет побить рекорд Реброва

Недавно появилась информация, что Селезнев ведет переговоры с Минаем. Впоследствии Евгения увидели на тренировке клуба.

Нападающий даже успел сыграть за Минай в товарищеском матче и отметился голом с пенальти.

Евгений Селезнев пытается побить рекорд легенды Динамо, который забил в чемпионате Украины 123 гола. Сейчас на счету Евгения 116 мячей.