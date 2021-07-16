Это была вторая встреча между командами за последние две недели. Первый поединок закончился нулевой ничьей.

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В отчетной встрече Минай играл экспериментальным составом. Василий Кобин выпустил на поле игроков, находящихся на просмотре, плюс Шемми Маэмбе. Одним из потенциальных новичков был как раз Евгений Селезнев. Именно 35-летний форвард на 54-й минуте принес минимальную победу, реализовав пенальти.

Следующий товарищеский матч Минай сыграет в эту субботу, 17 июля, на Авангарде с ФК Ужгород.

Селезнев прибыл на просмотр Миная