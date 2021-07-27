Зіркове підсилення Минаю
Євген Селезньов 27 липня офіційно став гравцем Минаю. Повідомляється, що сторони уклали контракт терміном на 1 рік.
До речі Бразильський футболіст несподівано покинув Шахтар
За Минай 36-річний Селезньов буде виступати під 11 номером.
Селезньов знайшов клуб після скандалу в Колосі
- У минулому сезоні Селезньов повернувся в УПЛ: нападник підсилив Колос. Однак відіграти повний сезон за ковалівський клуб Євгену не вдалося.
- На початку 2021 року Селезньов покинув розташування Колоса. Рішення було прийнято тренерським штабом.
- У ЗМІ були різні версії, чому Євген покинув Колос. Повідомлялося, що в Євгена конфлікт з тренером команди Русланом Костишиним.
- Водночас футболіста звинувачували у порушенні режиму. Нібито він прибув на гру п'яним. Селезньов спростував інформацію. Чи виконав Колос фінансові зобов'язання перед гравцем – не відомо.