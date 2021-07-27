Зіркове підсилення Минаю

Євген Селезньов 27 липня офіційно став гравцем Минаю. Повідомляється, що сторони уклали контракт терміном на 1 рік.

До речі Бразильський футболіст несподівано покинув Шахтар

За Минай 36-річний Селезньов буде виступати під 11 номером.

Селезньов знайшов клуб після скандалу в Колосі

У минулому сезоні Селезньов повернувся в УПЛ: нападник підсилив Колос. Однак відіграти повний сезон за ковалівський клуб Євгену не вдалося.

На початку 2021 року Селезньов покинув розташування Колоса. Рішення було прийнято тренерським штабом.

У ЗМІ були різні версії, чому Євген покинув Колос. Повідомлялося, що в Євгена конфлікт з тренером команди Русланом Костишиним.

Водночас футболіста звинувачували у порушенні режиму. Нібито він прибув на гру п'яним. Селезньов спростував інформацію. Чи виконав Колос фінансові зобов'язання перед гравцем – не відомо.

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