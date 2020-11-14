Украинский арбитр Екатерина Монзуль отсудила дебютный матч Лиги наций. И в первой же игре показала красную карточку одному из футболистов.

УЕФА доверила украинскому арбитру Екатерине Монзуль обслужить матч Сан-Марино – Гибралтар. Украинка не стала первой женщиной, которая судила официальные матчи мужских сборных. Но впервые всю судейскую бригаду составляли именно женщины. И это были именно украинские судьи.

Сам матч между сборными Сан-Марино и Гибралтара закончился вничью 0:0. Но он отметился удалением в составе хозяев поля. На 49-й минуте красную карточку получил капитан команды Давиде Симончини.

Он неудачно принял мяч в центре поля, и когда пытался его подхватить, в прыжке влетел шипами бутсы в ногу сопернику. Именно за этот фол Симончини и увидел перед собой прямую красную карточку.

Видео удаления Симончини

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Напомним, что Монзуль показала прямую красную карточку и в матче УПЛ между "Динамо" и "Шахтером". В конце первого тайма она удалила капитана киевлян Сергея Сидорчука за фол на Викторе Корниенко. Игрок "Шахтера" в этом эпизоде получил травму, которая оставила его вне футбола до конца 2020 года. Из-за этого он не отправился в сборную Украины, куда получил дебютный вызов.