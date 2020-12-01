УЕФА направил УАФ мотивационную часть решения о техническом поражении сборной Украины в 6-м туре Лиги наций против Швейцарии.

Она состоит из 17 страниц и подписана председателем апелляционного комитета УЕФА Педро Томасом. Об этом сообщают "Футбол NEWS".

В мотивационной части указано, что УАФ должна была предусмотреть потенциальную необходимость полной замены команды после положительных тестов в Германии.

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В частности, речь идет о том, что УАФ должна была предусмотреть потенциальную возможность полной замены команды после положительных тестов в Германии. Ранее об этом уже рассказывал генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

На данный момент юристы УАФ изучают документацию. У Ассоциации есть десять дней, чтобы подать апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Техническое поражение сборной Украины: что известно

Матч Швейцария – Украина должен был состояться 17 ноября.

Игру отменили, ведь в сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Швейцарский врач отправил всю команду на карантин. Хотя команда Андрея Шевченко была готова сыграть, поскольку имела в составе больше 13 футболистов с отрицательным результатом.

После прилета в Киев все тесты делегации на коронавирус дали отрицательный результат, в том числе двух игроков, которые в Люцерне получили положительный результат.

В УЕФА приняли решение засчитать сборной Украины техническое поражение за этот матч.