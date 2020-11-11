Украинский арбитр Екатерина Монзуль получила назначение на матч лиги наций между сборными Сан-Марино и Гибралтара. Помогать ей тоже будут украинские арбитры И их назначения является историческим.

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Это будет матч дивизиона D Лиги наций. Состоится игра в субботу, 14 ноября. В ней сойдутся сборные Сан-Марино и Гибралтара. Главным арбитром будет Екатерина Монзуль. На линиях ему будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Анастасия Романюк.

Это апервые в истории, когда полностью женская бригада арбитров будет работать на матче национальных сборных. До этого француженка Стефани Фраппас работала главным арбитром матча Лиги наций Мальта – Латвия. Однако в бригаду арбитров тогда входили мужчины. В этом же случае всю бригаду арбитров будут составлять женщины.

Отметим, что это не первое международное назначения для Екатерины Монзуль на матчи мужских команд. В октябре 2020 году она судила матч молодежных сборных Литвы и Греции в отборе на Евро-2021.