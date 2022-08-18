"Что за чушь": поставит ли поражение в реванше от Усика крест на карьере Джошуа
Источник:Mirror
Только два дня оставалось до долгожданного реванша Александра Усика и Энтони Джошуа. Британец откровенно рассказал о будущих планах.
Джошуа: Мне предстоит сразиться с одним из лучших бойцов
В боксерском кругу говорят, что второе подряд поражение от Александра Усика может поставить точку на карьере Энтони Джошуа. Однако британский боксер решил развеять слухи вокруг своего будущего после реванша.
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Будущий соперник украинца заверил, что сейчас его мнения не связаны с уходом с ринга. Реванш против Усика он назвал самым большим боем в его жизни. Потому пенсия подождет.
"Люди всегда будут задавать вопросы, но лично я хочу продолжать, потому что люблю это все. Это мой 12-й подряд поединок за титул чемпиона мира. Поскольку это мировой уровень, то и соперник мирового уровня. Это мой третий бой против олимпийского чемпиона. Мне предстоит сразиться с одним из лучших бойцов независимо от весовой категории", – сказал боксер из Великобритании.
Энтони рассказал, что потерпел поражение в первом поединке против одного из лучших боксеров мира, поэтому не считает это фиаско провальным.
Если бы я проиграл какому-нибудь середняку, то да, можно было бы говорить о завершении карьеры. Но бессмысленно говорить о завершении карьеры после поражения одному из лучших бойцов на планете. Что за чушь? Я уважаю мнение людей, но не хочу уходить на пенсию,
– добавил Джошуа.
Главное о реванше Усик – Джошуа
- Боксеры выйдут на ринг 20 августа в Джидде в Саудовской Аравии.
- Усик и Джошуа уже в городе провели реванш и провели последнюю дуэль взглядов.
- В преддверии второго поединка украинский боксер сделал подарок для всех земляков – купил права на трансляцию реванша. Усик объяснил свой презент тем, что украинцам и так есть на что тратить деньги.
- Сам украинский боксер попытается во время реванша помочь ВСУ.
- По сравнению с первой встречей наш боксер набрал 15 килограммов, но они сделали его сильнее.
- Джошуа же разбрасывается уверенными заявлениями о том, что отправит соперника в нокаут. Британец хочет растоптать Усика.