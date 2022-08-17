В среду, 17 августа, Усик и Джошуа провели пресс-конференцию, после которой у них была первая дуэль взглядов. Усик на это событие пришел в казацкой одежде, с чубом на голове. А после этого еще и спел "Ой у лузі червона калина".

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После этого боксеры провели еще одну дуэль взглядов – уже на фоне Красного моря. Следует отметить, что организаторы боя Усик – Джошуа дали ему название "Ярость на Красном море" (Rage on the Red sea).

Во время этой дуэли взглядов Усик улыбался. И даже пытался отмахиваться от промоутера Эдди Хирна. Вместо этого Джошуа сохранял полную серьезность. Правда, он в это время находился в наушниках.

Видео дуэли взглядов Усик – Джошуа