Джошуа: Мне предстоит сразиться с одним из лучших бойцов

В боксерском кругу говорят, что второе подряд поражение от Александра Усика может поставить точку на карьере Энтони Джошуа. Однако британский боксер решил развеять слухи вокруг своего будущего после реванша.

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Будущий соперник украинца заверил, что сейчас его мнения не связаны с уходом с ринга. Реванш против Усика он назвал самым большим боем в его жизни. Потому пенсия подождет.

"Люди всегда будут задавать вопросы, но лично я хочу продолжать, потому что люблю это все. Это мой 12-й подряд поединок за титул чемпиона мира. Поскольку это мировой уровень, то и соперник мирового уровня. Это мой третий бой против олимпийского чемпиона. Мне предстоит сразиться с одним из лучших бойцов независимо от весовой категории", – сказал боксер из Великобритании.

Энтони рассказал, что потерпел поражение в первом поединке против одного из лучших боксеров мира, поэтому не считает это фиаско провальным.

Если бы я проиграл какому-нибудь середняку, то да, можно было бы говорить о завершении карьеры. Но бессмысленно говорить о завершении карьеры после поражения одному из лучших бойцов на планете. Что за чушь? Я уважаю мнение людей, но не хочу уходить на пенсию,

– добавил Джошуа.

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