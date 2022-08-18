Джошуа: Мені належить битися з одним із найкращих бійців

У боксерському колі подейкують, що друга поспіль поразка від Олександра Усика може поставити крапку на кар'єрі Ентоні Джошуа. Однак британський боксер вирішив розвіяти чутки навколо свого майбутнього після реваншу.

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Майбутній суперник українця запевнив, що наразі його думки на пов'язані з відходом із рингу. Реванш проти Усика він назвав найбільшим боєм у його життя. Тому пенсія зачекає.

"Люди завжди будуть ставити запитання, але особисто я хочу продовжувати, бо люблю це все. Це мій 12-й поспіль поєдинок за титул чемпіона світу. Оскільки це світовий рівень, то й суперник світового рівня. Це мій третій бій проти олімпійського чемпіона. Мені належить битися з одним із найкращих бійців незалежно від вагової категорії", – сказав боксер із Великої Британії.

Ентоні розповів, що зазнав поразки у першому поєдинку проти одного з найкращих боксерів світу, тому не вважає це фіаско провальним.

Якби я програв якомусь середняку, то так, можна було б говорити про завершення кар’єри. Але безглуздо говорити про завершення кар’єри після поразки одному з найкращих бійців на планеті. Що за нісенітниця? Я поважаю думку людей, але не хочу йти на пенсію,

– додав Джошуа.

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