Джошуа не волнует, где пройдет реванш с Усиком, – промоутер британца

Промоутер Энтони Джошуа заявил, что его подопечный не озабочен тем, где будет проведен реванш с Александром Усиком. По его словам, скоро начнется планирование поединка и станут известны все детали.

Бой может состояться в Украине

Ранее промоутер Усика Александр Красюк называл три возможных места проведения реванша с Джошуа. Для предстоящего поединка рассматривают Великобританию, Украину и Ближний Восток.

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Я думаю, что реванш пройдет в Великобритании. Первый их поединок на Tottenham Hotspur стал невероятным событием. Я хотел бы повторить это или провести бой на Wembley,

– сказал Хирн.

По словам промоутера, Джошуа не волнует место проведения предстоящего боя.

"Мы обязательно обсудим все это с промоутером Усика, Александром Красюком, и, конечно же, варианты в Украине и на Ближнем Востоке. На самом деле я не думаю, что Джошуа волнует, где пройдет реванш. Нас ждет много работы, но мы скоро соберемся с Александром и начнем планировать бой", – заявил промоутер британца.

Усик-Джошуа: что известно о реванше