Бій може відбутися в Україні
Раніше промоутер Усика Олександр Красюк називав три можливі місця проведення реваншу з Джошуа. Для майбутнього поєдинку розглядають Велику Британію, Україну та Близький Схід.
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Я думаю, що реванш пройде у Великій Британії. Перший їхній поєдинок на Tottenham Hotspur став неймовірною подією. Я хотів би це повторити чи провести бій на Wembley,
– сказав Хірн.
За словами промоутера, Джошуа не хвилює місце проведення майбутнього бою.
"Ми обов'язково обговоримо все це з промоутером Усика, Олександром Красюком, і, звичайно ж, варіанти в Україні та на Близькому Сході. Насправді я не думаю, що Джошуа хвилює, де пройде реванш. На нас чекає багато роботи, але ми скоро зберемося з Олександром і почнемо планувати бій", – заявив промоутер британця.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Усик сенсаційно переміг Джошуа 25 вересня на стадіоні Тоттенхема у Лондоні.
- Після поразки британець одразу скористався можливістю реваншу у протистоянні з українським боксером.
- Усик хоче провести майбутній поєдинок його за підтримки рідних трибун, на НСК "Олімпійський".
- Усик зазначав, що обидві команди вже готуються до проведення другого бою. За його словами, реванш може відбутися найближчої весни.